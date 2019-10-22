«Аквилон Инвест» снова номинирован на Золотой знак «Надежный застройщик России»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» стал пятикратным обладателем одной из самых престижных общественных наград в сфере долевого строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России».
Компания получает почетную награду с 2015 года. В этом году вручение Золотого знака состоялось на IV Всероссийском Саммите «Надежный застройщик России», прошедшем в «Президент-Отеле» Управления делами Президента РФ. Впервые в истории холдинга «Аквилон Инвест» Золотой знак «Надежный застройщик России» получили все филиалы в трех регионах, где компания ведет строительство: в Санкт-Петербурге, Москве и Архангельской области.
- Мы рады быть в числе обладателей премии «Надежный застройщик России», которая вновь подтвердила - холдинг достойно справляется с поставленными задачами, строит качественно и в срок. Вместе с наградой мы получили новый стимул не останавливаться на достигнутом, развиваться, делать наши проекты еще лучше, - отметил Дмитрий Рогатых, директор по развитию строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Москве и Московской области.
На сегодняшний день холдинг «Аквилон Инвест» ведет свою деятельность на рынке девелопмента уже 16 лет. За это время было построено и сдано в срок более 100 объектов недвижимости общей площадью порядка 2 млн. кв. м. Это жилые дома, детские сады и школы, многофункциональные торгово-развлекательные центры, офисные и гостиничные комплексы.
- В этом году мы впервые получили награду за работу во всех в трех субъектах федерации, где осуществляем строительство: в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельской области. Это еще одна независимая оценка стандартов качества нашей работы, причем на федеральном уровне, - отметил председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.
Холдинг входит в ТОП-25 крупнейших девелоперов России и занимает лидирующие позиции по объемам строительства в Архангельской области. В 2019 году холдинг продолжил укреплять позиции в регионах присутствия. В столице Поморья и Северодвинске строится 16 жилых комплексов общей площадью около 250 тыс. кв. м. В этом году компания вывела на рынок недвижимости региона сразу 6 новых жилых комплексов. В столице Поморья началось возведение пяти объектов, и еще одного – в городе корабелов. Общая площадь домов составляет почти 110 тыс. кв. м. В Санкт-Петербурге земельный банк пополнился более чем на 200 тыс. кв. м за счет покупки трех участков в популярных районах города. Важным шагом роста стал и выход на федеральный уровень – летом 2019 года холдинг приступил к реализации первого московского проекта «Аквилон PARK». Сейчас в портфеле компании – около 930 тыс. кв. м строящейся недвижимости, в этом году планируется сдать в эксплуатацию порядка 150 тыс. кв. м.
Золотой знак «Надежный застройщик России» учрежден Фондом развития механизмов гражданского контроля. Чтобы выявить победителя, специалисты Фонда проверяют строительные компании и строящиеся многоквартирные объекты на всей территории России. Они собирают юридическую и фактическую информацию о проектах, под видом «тайного покупателя» обращаются в отделы продаж и проверяют, соответствует ли работа застройщика законодательству. По согласованию с контролирующими органами субъектов РФ награда присваивается строительным компаниям, все объекты которых имеют высочайшие показатели надежности в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства, к ним отсутствуют претензии со стороны органов власти и жалобы со стороны покупателей.