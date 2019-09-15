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Ирина Чиркова: ФОК, которому не видно конца

Как выясняется, аховое положение в Архангельске сохраняется не только со строительством детских садов, но и со спортивными объектами. О том, что когда-то, еще при другом губернаторе, тогдашний лидер «Единой России» г-н Грызлов закладывал камень на месте будущего ФОК, так и осталось символикой.

Но есть и более свежие примеры. О них рассказала лидер фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании Ирина Чиркова:

- В мае 2019-го был заключен муниципальный контракт на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Воронина. Однако проект оказался "кривой", его пришлось переделывать. Госэкспертиза нового проекта была получена только 17 октября. Самые глобальные изменения коснулись свайного поля, из-за чего выявился значительный объем допработ. Однако Заказчик - департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации Архангельска - не торопится согласовывать изменения, решать возникающие вместе с ними финансовые вопросы. В условиях такой неопределенности подрядчик проводить работы, разумеется, не может. Стройка остановлена, сроки сорваны.

Проблема, возможно, осталась бы тихо отложенной в долгий ящик (ну, мало что ли у нас долгостроев), если бы ФОК ни входил в перечень нацпроектов. 26 сентября на объект приезжал федеральный инспектор, который заявил четко: если в этом году на строительстве ФОК не будут освоены федеральные 90 млн, то в следующем году финансирование всей программы строительства спортивных объектов в Поморье будет приостановлено. А это, кроме варавинского комплекса, еще лыжная база в Северодвинске и спортзал для архангельского лицея. То есть потеря двухсот миллионов федеральных рублей тяжким грузом может лечь на совесть руководства столицы Поморья...

Депутат отправила соответствующий запрос на имя главы администрации Архангельска. Ждем-с.

14 ноябрь 14:33 | : Экономика / Скандалы

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