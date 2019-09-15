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Как оставить свой дом без капремонта? В Северодвинске на Морском, 24 устроили геноцид рабочих

Вроде бы злостное хулиганство - 28 октября, в 18.20 неизвестные подожгли бытовку, где в это время находились двое рабочих… Как следует из объяснительной одного из них, которая была написана по прибытии наряда полиции, он услышал удар о бытовку, вышел на улицу – увидел огонь, который уже лизал стены вагончика. Рабочий не растерялся и справился с огнем сам, не допустив пожара и ущерба. Но! Он и его товарищ могли ничего не услышать – и сгореть.

Увы, но в толерантном Северодвинске, городе технической интеллигенции и сознательного, высококвалифицированного пролетариата это далеко не первый случай, когда жители сознательно вредят тем, кто ремонтирует их дома.

30 сентября при проведении высотных работ на Морском,24 в альпиниста подрядной организации вообще стреляли из пневматики. Стрелял с балкона пьяный мужчина, сопровождая свои действия отборным матом.  А до этого рабочих, ремонтирующих фасад дома по адресу пр.Морской,24, постоянно оскорбляли, намекая на их нетитульную национальность, не пускали в подъезды, всячески противодействовали работе, портили инструменты и оборудование подрядчика, выкидывали и перерезали электрические кабели…

Дошло до того, что подрядной организации, производящей работы по этому адресу - ООО «ОтделТресту» - пришлось сменить бригаду, прислав на объект рабочих славянской национальности. Хотя до этого бригада темноволосых ремонтников заслужила слова благодарности от жильцов домов в Архангельске, Котласе, Коряжме… том же Северодвинске за свою профессиональную работу.

Но и славянские лица не устроили жильцов с Морского. Противостояние продолжилось.  По словам прораба, в квартирах, куда было необходимо попасть для проведения работ, рабочих посылали матом, ключи от подъездов упорно не давали. Доходило даже до того, что после заливки новой отмостки – пока она еще высыхала – намеренно гадили.


На фото хорошо видны следы ног и рук, отпечатанных в свежем бетоне. А еще пакетов с мусором и банок из-под пива, замурованных туда. И это при том, что, уходя на ночь с объекта, рабочие закрывали отмостку полиэтиленом…

   Суммируя все приведенные выше инциденты, подрядная организация готова к принятию решения по уходу с опасного для жизни рабочих объекта. Фонд капремонта вынужден их в этом поддержать. Как говорится в разосланном в СМИ пресс-релизе организации, решение будет принятро в ближайше время.

Редакция ИА RUSNORD обращается к руководству города и правоохранительным органам Северодвинска с требованием обуздать хулиганов и хамов, проживающих по адресу Морской проспект, 24. Эти граждане только позорят город корабелов!  





















 

30 октябрь 08:39 | : Экономика / Происшествия / Скандалы

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