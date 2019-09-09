Токарь в Архангельске - рабочий аристократ с интеллигентской зарплатой

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, токарь в Архангельске в среднем получает 38 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 55 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 37 000 рублей, в Сыктывкаре 40 000 рублей и в Петрозаводске - 39 000 рублей в месяц.
Токарь относится к, так называемой, рабочей аристократии.
Это специалист, который занимается механической обработкой деталей из разнообразных материалов твердых пород (металла, пластмассы, дерева и т. д.) посредством владения навыками работы на токарном станке.
Само слово «токарь» имеет праславянские корни и в переводе означает «точить», «вытачивающий». Если разобраться, зачатки этой профессии появились еще в глубокой древности, когда люди поняли, что из любого материала можно сделать необходимую деталь.
Специализация в профессии:
- токарь-карусельщик;
- токарь-лобовик;
- токарь-револьверщик;
- токарь-заточник;
- токарь- расточник;
- токарь-фрезеровщик;
- токарь-универсал.