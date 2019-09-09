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Токарь в Архангельске - рабочий аристократ с интеллигентской зарплатой

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, токарь в Архангельске в среднем получает 38 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 55 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 37 000 рублей, в Сыктывкаре 40 000 рублей и в Петрозаводске -  39 000 рублей в месяц.

Токарь относится к, так называемой, рабочей аристократии.

Это специалист, который занимается механической обработкой деталей из разнообразных материалов твердых пород (металла, пластмассы, дерева и т. д.) посредством владения навыками работы на токарном станке.

Само слово «токарь» имеет праславянские корни и в переводе означает «точить», «вытачивающий». Если разобраться, зачатки этой профессии появились еще в глубокой древности, когда люди поняли, что из любого материала можно сделать необходимую деталь.

Специализация в профессии:

- токарь-карусельщик;

- токарь-лобовик;

- токарь-револьверщик;

- токарь-заточник;

- токарь- расточник;

- токарь-фрезеровщик;

- токарь-универсал.  

23 октябрь 08:01 | : Экономика

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