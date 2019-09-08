Ты бы в сварщики пошел? ОНФ Архангельской области занялся профориентацией молодежи

На платформе совместного проекта Общероссийского народного фронта и АНО «Россия – страна возможностей» «Профстажировки 2.0» несколько успешных архангельских компаний разместили восемь кейсов. Практические задачи станут темами для дипломных работ студентов, а авторов лучших решений пригласят на стажировку.
Свои кейсы пока предоставили АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», АО «ЦС «Звездочка», Архангельский ликеро-водочный завод, СМУП ПЖКО «Ягры». Эти компании могут стать потенциальными работодателями для студентов.
«Партнером такого нужного проекта может стать любая организация - работодатель. ОНФ в Архангельской области направил на предприятия письма с пояснениями, как можно стать участником данного образовательного мероприятия. Конечно, на платформе мы бы хотели видеть и ряд других крупных предприятий региона, например, в сфере морских перевозок, деревообработки, нефтегазовой отрасли и других, – рассказал член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Профстажировки 2.0» в Архангельской области Сергей Кряталов. – В дальнейшем мы проанализируем, кому из студентов помогла в трудоустройстве платформа совместного с Народным фронтом проекта».
Архангельские студенты, решая кейсы, будут заниматься разработкой электронных программ профессиональной подготовки рабочих, разрабатывать технологические карты (схемы) для предприятия, готовить социальные проекты и программы. К примеру, АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» предложил студентам практическую задачу о том, как вывести новый продукт в ассортиментную линейку, на примере ученической тетради в узкую, косую линию.
Всего на площадке «Профстажировки 2.0» уже размещено более 3 515 кейсов от 955 партнеров-работодателей.