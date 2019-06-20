Ситуация в Северодвинске: Разбираемся с крышей на Портовой, 15

При главе Северодвинска Игоре СКУБЕНКО прошло рабочее совещание, участие в котором принял директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ. Причиной стали жалобы управляющей компании и жителей дома по улице Портовой, 15, где ведется капитальный ремонт крыши. Все они также пришли на встречу.
Подрядная организация, несмотря на предусмотренное проектом специальное устройство по защите от протечек при ремонте плоской кровли, умудрилась протопить все подъезды, некоторые – с пятого по первый этаж. Течь начало с 8 июля, на сегодняшний день протоплены 19 квартир. Несмотря на неоднократные встречи с руководством ООО «КСТ», которое работает на субподряде у ООО «ОтделТрест», и обещания подрядчика решить все вопросы по возмещению ущербов, до настоящего времени никаких действенных мер принято не было. Ситуация критичная, поскольку в ряде квартир из-за протечек пришлось отключить электричество. Апогеем терпения стало то, что в минувшие выходные, когда не было даже намека на осадки в виде дождя, квартиры опять были протоплены – уже из-за безалаберности рабочих, оставивших на крыше шланг, который находился под давлением воды. И по каким-то причинам – давшим течь…
Директор Фонда капремонта Архангельской области признает, что произошедшее – в недоработках по контролю работ, осуществляемых на объекте, и в этом Фонд не снимает с себя ответственности: «Да, организация работ на объекте неудовлетворительная, но подрядную организацию мы менять не будет – это повлечет за собой еще больше проблем. Дадим подрядчикам исправить ситуацию, тем более что с этой организацией мы работаем уже несколько лет, и нас они не подводили – все их объекты были доведены до логического завершения».
Вместе с тем, проясним, что крыша на Портовой, 15 – объект изначально непростой: кровля там нестандартная – не скатная шиферная и не наплавляемая плоская. Ее особенность в том, что здесь нет техподполья под крышей, и приходится вскрывать плиту перекрытия, чтобы добраться до старого утеплителя. А менять его было необходимо – управляющая компания изначально указывала на то, что в морозы дом промерзает. Рабочие сняли бетонный ковер, выдолбили стяжку, добрались до перекрытия, изъяли оттуда старый утеплитель. Но если на обычных плоских крышах это делается достаточно быстро, то здесь из-за сложности доступа на одной захватке приходится сидеть долго – кровля остается открытой до нескольких недель.
Александр Бараев заверил, что ущерб всем пострадавшим собственникам будет возмещен – или в виде проведенного подрядной организацией ремонта или денежной компенсацией на основании акта.
«Сейчас со стороны подрядчика ведется поквартирный обход, составление реестра ущербов. Если собственники не договорятся с подрядной организацией по согласованию цены, на объект выйдут наши специалисты и составят свой сметный расчет. И эта сумма будет удержана из оплат подрядчику. Если же и здесь собственники будут не согласны – вопрос будет решаться через суд. Но по нашему опыту, большинство вопросов всегда бывают урегулированы до суда. В любом случае, мы найдем решение по каждой конкретной ситуации, я вам это обещаю», - обратился к пострадавшим жильцам дома Александр Бараев.
Итогом окончательного урегулирования ущерба должна стать расписка, где пострадавшая сторона подтверждает получение денежных средств или выполнение ремонтных работ.
Бараев озвучил дату завершения работ, о которой его заверил директор подрядной организации, - это 30 сентября. На объекте будет увеличено число рабочих до 10 человек. Достигнута договоренность, что работы не остановятся в выходные дни. Текущий шатер, защищающий от протечек, надо третьим подъездом будет сохранен. Над 4 и 5 подъездам возведут новый, при этом будут учтены недоработки в проекте прежнего шатра – в новом увеличат количество кобылок и выведут их за кровлю, таким образом вода вообще не будет попадать на крышу.
Глава города Игорь Скубенко дал поручение руководству УК помочь решить вопросы с электроснабжением отключенных квартир и пообещал со своей стороны, что при подключении тепла этот дом согреют первым – вместе с объектами соцсферы, чтобы постараться его просушить и исключить возможность образования грибка и плесени.