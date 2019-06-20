Что происходит в детских садах Северодвинска?

На встрече главы города Игоря Скубенко и заведующих детскими садами речь шла о новом алгоритме деятельности учреждений по направлениям, обозначенным национальными проектами.
Совещание состоялось в управлении образования администрации Северодвинска. В его работе участвовали заместитель главы по социальным вопросам Ирина Сахарова и начальник управления образования Сергей Попа.
Игорь Скубенко акцентировал внимание руководителей на важности реализации национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, определённых на период до 2024 года.
- От вас и сферы образования в целом зависит реализация всех двенадцати направлений наших нацпроектов, - отметил глава муниципалитета.
Он добавил, что отдельные направления уже масштабно реализуются в Северодвинске. Это «Безопасные и качественные автомобильные дороги» «Формирование комфортной городской среды».
- Социальная сфера стала пилотной площадкой по внедрению системы раздельного сбора отходов. Образование также тесно связано с реализацией проектов «Культура» и «Жильё». Хочу отметить, что образовательные организации должны заниматься благоустройством не только в стенах своих зданий, но и на территориях, - нацелил глава города заведующих.
Игорь Скубенко отметил, что в бюджет города на будущий год будет заложено порядка 5 - 10 миллионов рублей на эти цели.
- Средства будут выделяться на конкурсной основе, так что креативьте, рисуйте, привлекайте к сотворчеству родителей, педагогов. Оформляйте свои идеи в проекты, и лучшие из них получат городскую поддержку. Всё в ваших руках, - отметил Игорь Скубенко.
Участники совещания отметили раннее включение освещения в городе и начало отопительного периода в учреждениях соцсферы.
- Есть нормативные сроки, но есть и погодные условия. Люди должны чувствовать себя безопасно и комфортно и на дорогах, и в домах. К отоплению уже подключены все больницы, сейчас идёт выполнение заявок на подачу тепла в учреждения образования, - прокомментировал Игорь Скубенко.
Руководитель детского сада № 66 пожаловалась на отсутствие парковки рядом с учреждением (оно расположено у дороги). Родителям, которые привозят ребят в садик, негде поставить машину.
- Я уже дал распоряжение своему заместителю по городскому хозяйству при ремонте дорог включать в техзадание обустройство парковочных карманов. А в целом вопрос, который вы подняли, - очень важен. Одним днём и только главе города его не решить. Со стороны городской администрации мы уже сделали несколько важных шагов по уменьшению дефицита парковочных мест. Так, мы откорректировали местные «Правила землепользования и застройки», и теперь при возведении жилых домов нужно предусматривать достаточное количество парковок. На территориях общего пользования мы тоже разрабатываем схему возможного расположения мест для автомобилей. Теперь дело за собственниками жилья. Мы ждём от них предложений по решению этой проблемы, - проинформировал Игорь Скубенко.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)