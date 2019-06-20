Административный директор в Архангельске - солидный человек с солидным окладом

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, административный директор в Архангельске в среднем получает 86 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 135 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 124 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 84 000 рублей, в Сыктывкаре 90 000 рублей и в Петрозаводске - 88 000 рублей в месяц.
Административный директор, в первую очередь занимается рабочими вопросами организационного характера. В отдельных случаях в сферу его полномочий и обязанностей входит и следующее:
Техника безопасности в организации.
Корпорационная этика.
Вопросы трудовой дисциплины в фирме или на предприятии.
Административный директор - руководитель достаточно высокого уровня. Должностные обязанности данного работника подразумевают, что он полномочен заниматься общим руководством работой подведомственных ему подразделений. А это значит, что их сотрудники находятся в непосредственном подчинении данному должностному лицу. Отсюда прямо следует, что к административным директорам предъявляются достаточно строгие квалификационные требования