Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Административный директор в Архангельске - солидный человек с солидным окладом

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, административный директор в Архангельске в среднем получает 86 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 135 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 124 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 84 000 рублей, в Сыктывкаре 90 000 рублей и в Петрозаводске -  88 000 рублей в месяц.

Административный директор, в первую очередь занимается рабочими вопросами организационного характера. В отдельных случаях в сферу его полномочий и обязанностей входит и следующее:

Техника безопасности в организации.

Корпорационная этика.

Вопросы трудовой дисциплины в фирме или на предприятии.

Административный директор - руководитель достаточно высокого уровня. Должностные обязанности данного работника подразумевают, что он полномочен заниматься общим руководством работой подведомственных ему подразделений. А это значит, что их сотрудники находятся в непосредственном подчинении данному должностному лицу. Отсюда прямо следует, что к административным директорам предъявляются достаточно строгие квалификационные требования

12 август 08:16 | : Экономика

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (88)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20