Реконструкция ленинградского проспекта в Архангельске: 10 дней до финиша!

Основной объем работ на участке Ленинградского проспекта от ул. Первомайской и ул. Смольный Буян дорожниками выполнен. До 31 июля будут установлены остановочные павильоны и светофоры, завершена укладка асфальта на тротуаре. Об этом сообщается на сайте администрации Архангельска.
Накануне глава город Игорь Годзиш пригласил на место работ журналистов и общественников, чтобы обсудить возможности дополнительного благоустройства.
Исполнение двухлетнего контракта на реконструкцию большого участка пр. Ленинградский подходит к завершению. Расширение магистрали до 4-6 полос значительно сократило время проезда из южной части города в центр – проезжая часть отремонтирована и покрыта новым асфальтом. А позади огромный пласт работы, которая не очевидна на первый взгляд: строительство 2,2 км коллектора, демонтаж и устройство новых сетей, 58 опор освещения.
- Дорожное полотно на проезжей части уложено на 100%. Осталось заасфальтировать участок тротуара, некоторые примыкания. В соответствии с проектом будут смонтированы остановочные комплексы, а светофоры устанавливаются уже сейчас. На этом этапе много ручного труда, но к 31 июля завершим работы полностью, - доложил генеральный директор подрядной организации «Севзапдорстрой» Илья Нечаев.
В ходе обсуждения поднимался вопрос качества газонов. Подрядчиком выполнен гидропосев, однако укрытие спанбондом не применялось. Если качество травы будет низким, то подрядчику придется повторить посев в рамках гарантийных обязательств.
Договоренность о высадке яблоневой аллеи взамен сведенных деревьев подрядчик намерен выполнить. 21 полутораметровая яблоня украсит территорию вдоль Ленинградского. А 878 саженцев компенсационных посадок уже нашли свое место в разных округах города.
- Сейчас бросается в глаза, что на всем протяжении вдоль тротуара нет ни одной скамейки, а расстояние между остановочными комплексами довольно большое. Этот вопрос необходимо решить и установить 6-7 скамеек. Горожане, наверняка, будут благодарны за это дополнительное благоустройство, - поставил задачу Игорь Годзиш.
Также к 31 июля будет завершено устройство тротуара по ул. Ильинская от ул. Вельской до пр. Ленинградский. Данную работу подрядчик взял на себя в качестве социальной нагрузки – в помощь городу.
В ходе рабочего совещания у журналистов и активистов общественного движения «Асфальт 29» была возможность задать вопросы, касающиеся проекта реконструкции. В частности, был дан ответ на вопрос о конфигурации тротуаров в районе пересечения с ул. Ильинская: тротуар был перенесен вглубь, поскольку вдоль дороги идут подземные коммуникации. Нормативами запрещено строительство тротуаров на таких участках. Был представлен общественникам и эскиз остановочных павильонов: они будут стандартные из металлоконструкций и стекла.