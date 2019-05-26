Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Реконструкция ленинградского проспекта в Архангельске: 10 дней до финиша!

Основной объем работ на участке Ленинградского проспекта от ул. Первомайской и ул. Смольный Буян дорожниками выполнен. До 31 июля будут установлены остановочные павильоны и светофоры, завершена укладка асфальта на тротуаре. Об этом сообщается на сайте администрации Архангельска.

Накануне глава город Игорь Годзиш пригласил на место работ журналистов и общественников, чтобы обсудить возможности дополнительного благоустройства.

Исполнение двухлетнего контракта на реконструкцию большого участка пр. Ленинградский подходит к завершению. Расширение магистрали до 4-6 полос значительно сократило время проезда из южной части города в центр – проезжая часть отремонтирована и покрыта новым асфальтом. А позади огромный пласт работы, которая не очевидна на первый взгляд: строительство 2,2 км коллектора, демонтаж и устройство новых сетей, 58 опор освещения.

- Дорожное полотно на проезжей части уложено на 100%. Осталось заасфальтировать участок тротуара, некоторые примыкания. В соответствии с проектом будут смонтированы остановочные комплексы, а светофоры устанавливаются уже сейчас. На этом этапе много ручного труда, но к 31 июля завершим работы полностью, - доложил генеральный директор подрядной организации «Севзапдорстрой» Илья Нечаев.

В ходе обсуждения поднимался вопрос качества газонов. Подрядчиком выполнен гидропосев, однако укрытие спанбондом не применялось. Если качество травы будет низким, то подрядчику придется повторить посев в рамках гарантийных обязательств.

Договоренность о высадке яблоневой аллеи взамен сведенных деревьев подрядчик намерен выполнить. 21 полутораметровая яблоня украсит территорию вдоль Ленинградского. А 878 саженцев компенсационных посадок уже нашли свое место в разных округах города.

- Сейчас бросается в глаза, что на всем протяжении вдоль тротуара нет ни одной скамейки, а расстояние между остановочными комплексами довольно большое. Этот вопрос необходимо решить и установить 6-7 скамеек. Горожане, наверняка, будут благодарны за это дополнительное благоустройство, - поставил задачу Игорь Годзиш.

Также к 31 июля будет завершено устройство тротуара по ул. Ильинская от ул. Вельской до пр. Ленинградский. Данную работу подрядчик взял на себя в качестве социальной нагрузки – в помощь городу.

В ходе рабочего совещания у журналистов и активистов общественного движения «Асфальт 29» была возможность задать вопросы, касающиеся проекта реконструкции. В частности, был дан ответ на вопрос о конфигурации тротуаров в районе пересечения с ул. Ильинская: тротуар был перенесен вглубь, поскольку вдоль дороги идут подземные коммуникации. Нормативами запрещено строительство тротуаров на таких участках. Был представлен общественникам и эскиз остановочных павильонов: они будут стандартные из металлоконструкций и стекла.

23 июль 11:10 | : Экономика

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2019 (176)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)
Февраль 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20