Игорь Арсентьев (ЛДПР): Продажа продуктов питания в кредит вгоняет Россию в нищету

Итоги Санкт-Петербургского экономического форума в очередной раз подтвердили, что государство то ли умышленно, то ли из-за непонимания ситуации все больше утрачивает контроль над экономикой. «Некоторые из прозвучавших заявлений наводят на мысль о том, что по уровню жизни населения мы стремительно скатываемся в 90-е», - считает депутат областного Собрания, зампред комитета по сельскому хозяйству и рыболовству Игорь Арсентьев.
- Неприятно резануло сообщение о заключении соглашения между одним из крупнейших федеральных ритейлеров, к которому относится торговая сеть «Пятерочка», и БКС Банком о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей магазинов одной из торговых сетей ритейлера. Фактически это означает официальное начало продажи в кредит продуктов питания. Естественно, такой ход серьезно просчитан владельцами ритейлера и дополнительно принесет им колоссальные прибыли. Но я убежден, что этот проект нанесет очередной жестокий удар прежде всего по благосостоянию наших пенсионеров, - заявил Игорь Арсентьев. – Обладая небольшой финансовой грамотностью, хоть и минимальным, но стабильным доходом в виде пенсии, многие пожилые люди могут повестись на уловку предприимчивых торговцев и начнут, что называется, жить не по средствам. Уверен, кредитные карты и выдаваться-то будут в первую очередь пенсионерам. Риски банка и ритейлера при этом минимальны – через суд всегда легко взыскать с пенсионера любую задолженность. К слову, законодательство не запрещает обращать взыскание и на накопительную часть пенсии гражданина.
Напомним, в феврале текущего года министерство обороны РФ обращалось к крупнейшим федеральным торговым сетям с предложением ввести скидки для обладателей военных наград. Тема тогда не получила особого обсуждения, хотя как-то трудно себе представить, скажем, кавалера Ордена Мужества, демонстрирующего свое право на скидку…
Между тем, на ПМЭФ прозвучали высказывания, вызывающие у понимающих людей серьезное беспокойство по поводу цен на бензин. Глава «Роснефти» призвал правительство страны перестать сдерживать цены на бензин и отпустить их в свободное плавание. И представители правительства с ним согласились! А срок действующего соглашения между властями государства и нефтяными компаниями о заморозке цен истекает 1 июля.
- Борьба с бедностью, похоже, носит весьма декларативный характер. И захват регионального рынка федеральными торговыми сетями тоже ничего хорошего нам не принесет. Более того, такая экспансия, помимо закрытия региональных торговых сетей, где местные сельхозпроизводители хоть как-то были представлены и имели возможность попасть на полки магазинов, в ближайшие пару лет окончательно убьет все малое сельскохозяйственное производство. Чтобы этому воспрепятствовать и в связи с уходом с рынка одной из крупнейших региональных торговых сетей, мы от профильного комитета областного Собрания подготовили обращение в региональное управление ФАС с требованием проведения исследования доли рынка, которую сегодня занимают федеральные сети в нашей области. А что касается кредитов на еду, то, разрешая подобные эксперименты, государство просто вынуждает свой народ жить в долгах и нищете. Позор! – заявил депутат Арсентьев.