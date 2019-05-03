Информационный центр в Шиесе встречает первых посетителей

На архангельской станции Шиес, прочно прописавшейся в разделах происшествий российских СМИ, открылся информационный центр инвестора будущего экологического объекта – ООО «Технопарк». Компания вновь предлагает всем интересующимся обсудить проект экотехнопарка и убедиться в его полной безопасности для природы и людей.
По мнению строителей, главная причина недопонимания с жителями – низкий уровень информированности и обилие слухов, не имеющих никакого отношения к действительности. Общественность раз за разом будоражат вбрасываемые неизвестно кем фейки – о том, что в Шиесе будут складировать гниющую органику, или что строительство осуществляется с нарушением закона и т.д.
Чтобы избавиться от кривотолков и домыслов, «Технопарк» запустил масштабную программу информационной открытости, ключевым пунктом которой стал офис на станции Шиес.
Для большей эффективности информационный центр на станции Шиес оборудован всем необходимым: здесь можно увидеть документацию проекта, ознакомиться с упаковкой отходов, получить раздаточные материалы. Принимать всех желающих сотрудники центра обещают в ежедневном режиме.
В рамках программы информационной открытости «Технопарк» ранее открыл аналогичный инфоцентр в райцентре – селе Яренск. О его востребованности можно судить по тому факту, что в первый же день работы в центре состоялся напряженный, но важный диалог между жителями и представителями инвестора. Интересовало яренчан буквально все – от юридического статуса забора вокруг стройплощадки до того, куда строители выбрасывают свой мусор. Каких-то конкретных решений там принять не удалось, но встреча наглядно продемонстрировала саму возможность мирного обсуждения проекта экотехнопарка, что на фоне общественной напряженности последних месяцев дорогого стоит.
Кроме того, недавно на официальном сайте экотехнопарка www.shies.ru появилась возможность задать вопросы http://shies.ru/ask/ о происходящем на стройплощадке экспертам компании. А впереди, как обещают строители, еще и пуск онлайн-трансляции, чтобы за событиями на станции Шиес любой желающий мог следить в режиме реального времени.