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Администрация Архангельска будет согласовывать с экспертами ОНФ объекты благоустройства

В ходе рабочего совещания заместителя председателя правительства Архангельской области Андрея Шестакова и активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта по вопросу реализации программы «Формирование комфортной городской среды» достигнута договоренность о привлечении экспертов ОНФ к контролю за ходом скрытых работ на объектах благоустройства Архангельска. Кроме того, теперь с общественниками будет согласована и проектно-сметная документация на объекты в 2020 г., до ее направления на экспертизу сметной стоимости.

Ранее активисты ОНФ направили чиновникам обращение с предложением внести корректировки в сметные расчеты по объектам благоустройства, чтобы избежать неэффективных трат бюджетных средств. У общественников возникли замечания к проектно-сметной документации по дворовым территориям Архангельска, подлежащим благоустройству в 2019 г. Однако, предложение общественников не было принято.

По мнению экспертов ОНФ, в проектной документации на объекты благоустройства применяются неэффективные и финансово-затратные способы производства работ. В проекты благоустройства включаются работы по замене оснований дворовых проездов и тротуаров, при том, что профили таких проездов и тротуаров сохранены, а изношено лишь только покрытие проезда - тротуара, которое нужно просто заменить. Решения о замене оснований принимаются без предварительных инженерно-геологических изысканий и влекут не только существенное удорожание проектов благоустройства, но и ухудшение качества самого основания. Новое основание, даже и хорошо утрамбованное, все равно даст осадку спустя несколько лет.

«К принятию эффективных решений мы призывали власти еще в прошлом году. Рассмотрение реализации федеральной программы на уровне правительства области будет способствовать повышению качества благоустройства дворовых и общественных территорий, разумному расходованию бюджетных средств», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Альбицкий.

05 июнь 12:40 | : Экономика

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