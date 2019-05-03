Архангельск: Улицу Ленина ожидает приятный сюрприз

Не надо ошарашенно оглядываться вокруг – улица с таким названием находится в Маймаксанском округе и обеспечивает коммуникацию между двумя магистралями с высокой интенсивностью движения – пр. Ленинградский и Окружным шоссе. Именно по этой причине данная дорога попала в список первоочередных для ремонта. На сегодняшний день проезд по ней затруднен из-за большого количества выбоин и трещин, о чем свидетельствует составленная дефектная ведомость.
Проектом предусмотрено, что после ремонта на проезжей части ул. Ленина будет уложен износоустойчивый современный материал ЩМА-20. При производстве работ будут использоваться различные технологии, в том числе, терморесайклинг – в зависимости от типа дорожной одежды. Будет производиться замена старого бортового камня с устройством нового – из монолитного бетона.
В общей сложности площадь ремонтируемого покрытия составляет 13 250 кв. метров. Стоимость работ – порядка 36 млн. рублей. После их завершения город получит современную улицу с комфортной для движения автомобилей проезжей частью и обустроенными съездами. Будет выполнена и дорожная разметка пластиком, а также устрановка пешеходных ограждений и новые дорожные знаки.
Гарантийный срок эксплуатации согласно условиям контракта составляет 4 года.