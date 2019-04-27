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С космодрома «Плесецк» улетел первый в этом году «Союз». Мусор опасней гептила?

Сегодня утром с космодрома, что в Архангельской области, стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».

Специально отмечается, что запуск осуществлен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил. То есть, можно понимать, что цель пуска не коммерческая, а напрямую касающаяся обороноспособности страны?

По последним данным, и подготовка, и старт прошли в штатном режиме.

Это первая ракета-носитель класса «Союз», улетевшая с «Плесецка» в 2019 году.

Кстати, наблюдатели отмечают, что страсти по московскому мусору, к завозу которого не готова местная общественность, совсем заглушили разговоры о вреде гептила, которым заправляются ракеты…

Справка: Гептил — компонент ракетного топлива, который крайне опасен для человека, он имеет крайне невысокую предельно допустимую концентрацию. Но дело даже не в этом. Воздействуя на людей, он поражает буквально все системы человека, начиная с того, что он является канцерогенным веществом, и поражает иммунную систему, сердечно-сосудистую, лимфатическую, нервную систему, желудочно-кишечный тракт, печень, кожу, а также вызывает нарушение репродуктивной деятельности и появление врожденных уродств. По сути, любая часть организма человека поражается гептилом.

27 май 11:53 | : Экономика

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