ОНФ активизировал разборку аварийных домов в Архангельске

После обращения активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в департамент городского хозяйства Архангельска активизировалась работа по разбору аварийных деревянных домов в областном центре. В настоящее время подрядные организации приступили к разбору 22 домов по всему городу, два из которых расположены на проспекте Ломоносова.
Напомним, активисты ОНФ в начале марта попросили чиновников разъяснить порядок заключения договоров с организациями или рабочими бригадами на разбор аварийных деревянных домов, жители которых переехали в новые дома по программе переселения. По мнению экспертов ОНФ, недостаточная работа власти в этом направлении привела к тому, что в Архангельске десятки домов остаются неразобранными, периодически возгораются и являются опасными объектами для окружающих.
В официальном ответе чиновники заверили общественников, что на снос каждого дома с подрядчиком заключается отдельный договор на безвозмездной основе, то есть организации будут разбирать строения за свой счет. Подрядчикам необходимо вывезти на городской полигон большое количество мусора, в связи с этим принято решение о частичной компенсации расходов. Всего предстоит снести еще более 120 домов после завершения процедур их полного расселения. А по вопросу заключения договора подряда на снос домов организации могут обратиться в департамент городского хозяйства.
«Более 120 домов – это большое количество, их придется разбирать с помощью бензопил больше года. Но другого, более эффективного варианта, чиновники пока не предложили. Оставшиеся бревна, доски и другой материал подрядчики забирают себе, поэтому за работу муниципалитет им не платит, - сказал член регионального штаба ОНФ Игорь Симоненко. Тем не менее, нужно ускорить процесс и часть домов снести с использованием тяжелой техники, как это было на улице Логинова, 19. В противном случае, снос ветхих домов может растянуться на несколько лет, земельные участки под новое строительство останутся неиспользованными. На месте разобранных ветхих строений, в соответствии с градостроительным планом, должны появиться современные многоэтажные дома, зоны отдыха и парковки».