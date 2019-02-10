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"Нордавиа" скоро прекратит свое существование

Но не спешите его хоронить.

Авиаперевозчик просто сменит свое название на SmartAvia.

Плюс закупит новые воздушные суда - пять Boeing 737 700 NG и один Boeing 737 800 NG. Это стыкуется с планами компании расширить географию полетов ., охватив ряд европейских столиц.

Наблюдатели связывают готовящийся ребрендинг с затянувшимся конфликтом между «Нордавиа» и Дмитрием Чертоком, которые явно не пошел на пользу имиджу авиакомпании.

Напомним, это уже не первый случай, когда данный авиаперевозчик меняет название. Когда-то эта компания работала брендом «Аэрофлот-норд». Но после авиакатастрофы в Перми в 2008-м «Аэрофлот» отказался от использования своего имени в названии «дочки».

 

21 март 10:50 | : Экономика

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