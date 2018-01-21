Дмитрий Черток закрывает уголовное дело и банкротит Норд Авиа

Близится к своему завершению громкое уголовное дело против Дмитрия Чертока, который пытается обанкротить крупную авиакомпанию Норд Авиа. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве и попытке присвоения имущества перевозчика на 50 млн рублей. По словам источника, близкого к бизнесмену, уголовное дело будет закрыто со дня на день и следственные действия в отношении Чертока будут прекращены. Официальных подтверждений со стороны следствия пока нет, а само уголовное дело тянется с июня прошлого года. Черток уже сообщил о том, что он будет делать после того, как претензии со стороны силовиков уйдет в прошлое. Кредитор Норд Авиа, оффшорная компания World Best Trade, будет банкротить Норд Авиа и ставить своего конкурсного управляющего. Возможно, на пост гендиректора вернется Горбунов, который руководил авиакомпанией до марта 2016 года, но был уволен из-за разногласий с нынешним владельцем перевозчика. Банкротство Норд Авиа может привезти к потере нескольких тысяч рабочих мест, если брать еще и смежников, то это число может вырасти в геометрической прогрессии.

Норд Авиа - крупный региональный перевозчик, услугами которого только в прошлом году воспользовались около 1,2 млн человек, это 17-е место по России, однако по северу и северо-западу компания входит в ТОП-10и для многих россиян является своего рода дорогой на большую землю из-за доступных тарифов. После того, как Скай-Инвест купил компанию у Норникеля, она прекратила генерировать многомиллиардные убытки и начала впервые в своей истории работать в плюс, зарабатывать деньги. Дмитрий Черток утверждает, что схема по которой он приобрел на аффилированную с ним компанию Сервис Лайн два дочерних общества Нордавиа: Норд-Текник и Поликлиника Авиаторов, и попытался расплатиться за них, уступленными с World Best Trade на Сервис Лайн внутрикорпоративного долгами Нордавиа, полученными им при сделке с Норникелем, законна, а наложенный на эту сделку Архангельским судом арест также будет снят, что позволит завершить процесс легализации получения этих обществ.

По данным Чертока, сделку по продаже Норд Авиа "Норникель" осуществлял в интересах американского инвестора, главы компании Omega Worldwide Inc Феликса Миневича. При этом ему, как утверждает Черток, инвестору проданы внутрикорпоративные долги Норд Авиа на 182 млн долларов, за которые было выплачено 850 тысяч долларов. Оформлены они были на сейшельский оффшор WBT, интересы которого представляет сам Черток. В результате Черток единственным механизмом получения контроля над Норд Авиа видит предъявление оффшором как раз этого внутрикорпоративного долга, заведомо приводя компанию к ее остановке и банкротству. Однако Черток этого не боится, он считает, что ничего трагичного в регионе после потери базового перевозчика не произойдет. И вместе с американцами он сможет заполнить эту нишу новым бизнесом.

Черток оптимистично смотрит и на перспективы "Норд-Техник", даже несмотря на потерю в случае этого сценария двух основных заказчиков, Норд Авиа и Норд Стар. У бизнесмена большие планы по развитию оказавшейся на грани банкротства авиакомпании после прекращения уголовного дела по факту хищения Чертоком долей в Норд Авиа и снятия ареста с этих активов. Предприниматель также опровергает то, что в его конфликт с авиакомпанией не вмешивается его отец, замглавы Ространснадзора Владимир Черток, курирующий работу авиакомпании и никак не связывает с ним участившиеся внеплановые проверки компании, обращения в правоохранительные органы коллег его отца с просьбами о защите интересов Дмитрия Чертока.