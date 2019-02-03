«Аквилон Инвест»: открытия на весенней экскурсии по новостройкам

В минувшие выходные участники первой весенней Экскурсии по новостройкам холдинга «Аквилон Инвест» посетили строящиеся жилые комплексы и познакомились с новыми проектами компании в Архангельске.
Экскурсия началась со стройплощадки ЖК «Двина Хаус» на набережной Северной Двины – ул. Суворова. Здесь экскурсанты могли своими глазами наблюдать производство работ в нулевом цикле. Данный жилой комплекс отличается тем, что его фундамент выполняется по бессвайной технологии – на армированной бетонной плите. Также участникам экскурсии рассказали о строящемся рядом – на пр. Троицкий еще одном жилом комплексе бизнес-класса «Биография». Оба проекта органично вписаны в окружающую градостроительную среду, имеют закрытые дворовые территории и будут соединены между собой пешеходным бульваром.
Затем архангелогородцы посетили ЖК «Зеленый квартал» на пересечении у. Вологодская и пр. Новгородский. Во дворе сданной в эксплуатацию 1-й очереди они оценили благоустройство детской и спортивной площадки. 2-я очередь комплекса практически завершена и готовится к сдаче, на 3-й очереди начинается кирпичная кладка стен. Все три дома спроектированы в едином архитектурном стиле. Немаловажно, что в этом году администрация Архангельска планирует выполнить капремонт участка пр. Новгородский от ул. Вологодская, что повысит качество транспортной доступности этого квартала.
Затем экскурсионный автобус проследовал на пр. Обводный канал. Здесь участникам мероприятия рассказали о первом в Архангельске жилом комплексе, оснащенном системой «Умный дом» - ЖК «iSadovaya», возводимом на пересечении с ул. Садовая, и о последних оставшихся квартирах в ЖК «Империал» - первом высотном жилом здании столицы Поморья. В частности, еще есть возможность приобрести четыре эксклюзивных пентхауса на 25-м этаже, из панорамных окон которых виден весь город и даже море!
Завершилась экскурсия на первом в регионе жилом комплексе эко-класса «Грин Парк» на ул. Выучейского, где участники смогли познакомиться с планировками квартир. Специалисты холдинга подробно рассказали о различных вариантах жилья, о ценах, акциях и скидках, проконсультируют по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья. Отметим, что при бронировании квартиры до 31 марта предоставляется скидка в 3 тыс. рублей с кв. м. Таким образом, цены на квартиры в столице Поморья начинаются с 56,9 тыс. руб./кв. м*. А при оформлении ипотеки для покупки квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске материнский капитал можно использовать как первоначальный взнос по кредиту. А с 1 марта при таком использовании материнского капитала клиенты получат дополнительную скидку в 25% от его суммы. Кроме того ипотечный кредит на квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» можно оформить партнерской ставке от 9,75% годовых.
Также в ходе экскурсии горожан познакомили с перспективными планами холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске. В частности, на пересечении ул. Урицкого и набережной Северной Двины, на месте расселенных и разобранных за счет застройщика 6 аварийных деревянных домов будет построен жилой комплекс площадью около 25 тыс. кв. м (400 квартир), спроектированный известным финским архитектором Юкка Тикканеном. Кроме того, совместно с Правительством Архангельской области холдинг «Аквилон Инвест» реализует масштабный инвестиционный проект по восстановлению прав граждан пострадавших от недобросовестных действий застройщика ЖК «Ленинградский» - ООО «Стройресурс». В соответствии с областным законом холдинг «Аквилон Инвест» выплачивает гражданам денежную компенсацию, а региональная власть выделяет компании земельные участки для строительства трех новых жилых комплексов. Они разместятся: на пересечении ул. Логинова и пр. Новгородский, а также на перекрестках пр. Ломоносова с ул. Володарского и с ул. Серафимовича. Сейчас ведется проектирование этих объектов.
Напомним, что в настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 15 жилых комплексов – порядка 450 тыс. кв. м общей площади. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м и микрорайона в Северодвинске площадью до 50 тыс. кв. м.
*Сроки проведения акции с 01.03.2019 по 31.03.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Застройщик ООО «БИЛД файнанс». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, в границах ул. Садовой и пр. Обводный канал. (кадастровые номера земельных участков 29:28:040616:1168, 29:22:040616:30, 29:22:040616:890, 29:22:040616:1170). Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru. Среди объектов СИХ «Аквилон Инвест».