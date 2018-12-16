Новые оренбургские лица архангельского «Водоканала»

Компания «РВК-Центр», получившая в концессию наверно самый многострадальный из архангельских МУПов, уже занимается обновлением кадров.
Напомним, совсем недавно там сменился генеральный директор – Андрея Рычкова поменяли на Михаила Иванова.
Последний до этого трудился в Оренбургской области, неудивительно, что именно оттуда он и подтягивает новые кадры.
Знакомьтесь.
Приглашенный на позицию коммерческого директора Алексей Марков. Родился в 1976 г. в Оренбурге. В 1998 г. окончил Оренбургский государственный аграрный университет по специальности «бухгалтерский учет и аудит». С 2000 по 2013 гг. работал на различных должностях в ОАО «Оренбургэнерго», в 2013 г. возглавил отдел продаж в ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания». В 2014 г. назначен коммерческим директором ООО «Оренбург Водоканал», в феврале 2019 г. перешел на работу в ООО «РВК-Центр». Женат, воспитывает двоих детей.
Новый главный инженер Евгений Мелихов. Родился в 1985 г. в Оренбурге. В 2007 г. окончил Оренбургский государственный университет по специальности «Энергообеспечение предприятия». Трудовой путь начал в 2003 г. на «Оренбургском локомотиворемонтном заводе». В сфере водоснабжения и водоотведения Евгений Мелихов работает более 8 лет: в 2012 г. возглавил цех очистных сооружений и канализационных сетей ООО «Оренбург Водоканал», с 2016 по 2018 гг. работал главным инженером ООО «Сочиводоканал». С 2018 г. — главный специалист по эксплуатации Дирекции по производству управляющей компании ГК «Росводоканал». С февраля 2019 г. — главный инженер ООО «РВК-Центр». Женат, воспитывает двоих детей.
Наблюдатели пока не спешат комментировать как новые персоналии, так и кадровую политику «РВК-Центра» целиком…