Против премьер-министра?! Зачем Правительству Архангельской области долги «ВельМолКома»?

Три месяца назад мы уже писали о мимикрии, случившейся с молочным комбинатом, что в Вельске – «Вельский Анком» решил переименоваться в «ВельМолКом».
Увы, смена названия не избавит от проблем и не спасёт производство, если методы работы останутся прежними. Так и произошло, миллионные долги предприятия бюджетам разных уровней никуда не исчезли, как и неуверенность в завтрашнем дне у работающих там вельчан.
Мало того, новая ООО-шка («Вельский Анком» имел форму акционерного общества), зарегистрирована почти по тому же адресу, что и её предшественник, а именно Санкт-Петербург, шоссе Московское, д. 25, корп. 1… не совпадают только литер и номер офиса. Несложно проверить, что это всего лишь юридический адрес, необходимый для регистрации, на котором ещё висит 464 подобных контор (удобно, если придут органы с вопросами). Согласитесь, совсем несолидно для большого молочного производства с десятками наименований продукции… как и уставной фонд в 10 000 рублей.
Там ещё бардак в учредительных документах, чисто номинальный руководитель Зыбкина, хотя конкретно руководит производством Ирина Махова, дама, на боевом счету которой целый список предприятий аналогичного профиля, доведённых до стадии ликвидации (подробности читайте здесь).
Короче, от всего перечисленного за версту тянет, если не чёрными, то серыми схемами, которые так любят распутывать правоохранительные органы.
Но вот парадокс – как сообщают редакции ИА RUSNORD собственные источники, старые долги, оставшиеся «ВельМолКому» в наследство от «Вельского Анкома», собирается выкупить не кто-нибудь, а само Правительство Архангельской области. Те самые долги, которые возникли от использования фирм-однодневок при уходе от налогов и выводе активов предприятия. Речь идёт о сумме в 80 млн. рублей бюджетных денег, полученных областной казной, в том числе, и с наших налогов. Откуда такое расточительство?!
Кстати, одним из совладельцев вельского молочного производства является некто Александр Иванов, местный олигарх и, по чьему-то недосмотру, советник архангельского губернатора. Не хочется думать, что кто-то нечистоплотный пытается использовать подобную связь в коррупционных целях.
Но главное, что непонятно – почему другие советники не предупредили Игоря Орлова о том, что у Правительства Российской Федерации совсем другие планы! Не далее, как в начале сентября этого году, премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил о начале новой волны приватизации госсобственности, деньги от продажи которой пойдут непосредственно на снижение негативного эффекта от пенсионной реформы.
В этом случае получается, что наше региональное правительство делает всё точно наоборот, спасая должника-частника за бюджетный счёт от заслуженного банкротства.
Можно по-разному относится и к Медведеву, и к приватизации, и к пенсионной реформе… но в государственных органах существует такое понятие, как ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИИСЦИПЛИНА.
Редакция ИА RUSNORD продолжает внимательно следить за развитием ситуации вокруг Вельского молочного комбината (вдруг он завтра ещё раз переименуется).
Леонид Черток