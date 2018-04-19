Экономические оборотни. Вельский Молзавод меняет маску

Увы, но опять приходится возвращаться к безрадостной теме происходящего в Агропроме Вельского района.

Ситуация там угрожающая ещё и потому, что буквально на днях губернатор Архангельской области Игорь Орлов, сравнивая ситуацию с безработицей в разных районах региона, назвал Вельск в числе самых проблемных:

«Уровень официальной безработицы в городе корабелов тоже рекордный для Архангельской области - на бирже труда числится немногим более 300 человек. Для сравнения, в Вельском районе пособие по безработице получают более 800 граждан».

А может стать ещё больше безработных. И вот почему…

Я уже рассказывал, в какой ситуации находится акционерное общество «Вельский Анком», практически градообразующее предприятие для районного центра и его окрестностей. 37 миллионов задолженности в бюджет… как вам такая цифра? (с детализацией долга можно ознакомиться здесь)

Настораживающим было ещё и то, что «Вельский Анком» вместо надёжных местных партнёров предпочитал работать с фирмами-однодневками из Санкт-Петербурга (известная схема увода средств из региона), но при этом дотации на сырое молоко получал от Администрации Архангельской области. Фактически наш региональный бюджет кормил и без того небедный Питер.

Ранее мы уже прогнозировали возможный ход событий с полукриминальным «Анкомом», предвидя, что после затягивания времени в арбитражах по предъявленной задолженности в бюджет предприятие с такими долгами будет банкротиться или «сливаться» - как недобросовестное.

И вот этот день настал…! Наш прогноз предстоящего сценария сбывается!

На днях Следственное управление Следственного комитета по Архангельской области возбудило уголовное дело по неуплате налогов в отношении бывшего директора предприятия Григорьева… а это уже полная дискредитация самого словосочетания «Вельский Анком» и подтверждение существования серых схем, созданных собственником из Питера и бывшим директором.

И вот в связи с этим начинается новый ЛОХОТРОН по старым схемам, направленный на очередной удар по бюджету!

Отдать в бюджет долги, предъявленные судом, оборотами провинциального молокозавода просто нереально. И тогда АО «Вельский Анком», как недобросовестный и уже криминальный контрагент с возбужденным уголовным делом, меняет вывеску и юридическое лицо с целью продолжить свою деятельность с чистого листа.

Передо мной лежит информация из единого государственного реестра юридических лиц Вельского молочного комбината –АО «Вельский Анком» превратился в ООО «Вельская Молочная Компания» , сокращенно ООО «ВельМолКом».

Как говорят в народе – те же яйца, только вид с правого бока. Зарегистрировано общество ограниченной ответственности 16.02.2018 года, когда судьба его предшественника была предрешена. Всё тот же огромный уставной капитал в 10 000 рублей. Основной вид деятельности - производство питьевого молока и питьевых сливок. И почти тот же юридический адрес: Санкт-Петербург, шоссе Московское, д. 25, корп. 1… правда, литер и номер офиса изменены - хоть какое подобие приличия выдержано. Только кого они собираются сбить со следа?

Для справки: данный юридический адрес является местом массовой регистрации, на нём висит 464 фирмы. Что, как вы понимаете, не способствует доверию. Всё-таки молочный комбинат - это не какая-нибудь посредническая контора с парочкой компьютеров и одним секретарём на телефоне…

Учредитель «ВельМолКома» - Захарова Евгения Викторовна, проживающая в Санкт-Петербурге.

В генеральных директорах нового общества значится Зыбкина Татьяна Сергеевна, также петербурженка, однако успевшая поруководить Вельской информационной компанией (вот круг интересов у дамы!), а также ООО «Анком-Вельск». Кажется, уже ближе по профилю, но рано радуетесь. Согласно учредительным документам, этот «Анком» никакого отношения к молочному производству не имеет, а занимается распределением пара и горячей воды. Причём работает себе в убыток… вот такое умелое руководство. Или просто очередная прачечная для серых схем, чего тоже нельзя исключить.

Вот она в работе - накатанная схема Питерского олигарха!

Впрочем, как сообщают источники редакции, г-жа Зыбкина в «ВельМолКоме» фигура чисто номинальная, а непосредственно производством руководит г-жа Махова. Да-да, та самая Ирина Махова, которую я упоминал в материале «От птицефабрики до «Анкома». На её боевом счету не только сгоревший вельский птичник, но и ликвидация ещё нескольких предприятий подобного профиля: «Птицефабрика Шекснинская» (Вологодская область); «Череповецкий Бройлер» (Вологодская область); «Вельский Бройлер» (Санкт-Петербург). Неожиданно для многих, её поставили на «Вельский Анком», хотя работники этого предприятия характеризовали её как полного профана в молочном производстве.

Теперь этот человек, больше известный как ликвидатор производств по прихоти их собственников, фактически руководит «ВельМолКомом». Догадываетесь, какая судьба ему уготовлена? А ведь в данной серой схеме, напомню вам, участвует прямой и основной поставщик молока на «Вельский Анком» или теперь уже «ВельМолКом». Это «Агрофирма Вельская», владельцем которой на 100% является Правительство Архангельской области. Вот он прямой путь к бюджетным денежкам! А ведь и там до сих пор проводится расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении директора «Агрофирмы Вельская» Шашлыкова Н.В., по махинациям, связанным с лесом. Такое ощущение, по всем раскладам, что в Вельске с активным участием Питерского собственника фактически создана и действует целая ОПГ Агропромышленного комплекса, направленная на совершение мошеннических действий с бюджетными средствами. Любое звено этой цепи, будь то «Птицефабрика», «Вельский Анком», «Агрофирма Вельская»… замешано в уголовных расследованиях. Такой альянс, конечно, не может не интересовать уже долгое время различные силовые структуры.

А что же теперь будет с криминальным авторитетом юга области «Вельским Анкомом»? А будет все просто. Фактически всю деятельность «Вельского Анкома» теперь осуществляет кристально чистый «ВельМолКом». А «Вельский Анком» со своими долгами сольётся в какую-нибудь, как их называют, фирму-«помойку» и тю-тю бюджетные денежки!

Жалко. Молочное производство жалко, фермеров, сдававших своё молоко - всех, кто теперь может серьёзно пострадать из-за недобросовестного партнера. Согласно новым изменениям, внесенным в Налоговый кодекс в 2017 г., если доказано отсутствие должной осмотрительности при выборе контрагента, то ответственность за неуплаченные налоговые выплаты «Вельского Анкома» ложится на плечи их партнеров.

Областной бюджет, который будут продолжать доить ушлые петербужцы. Но ещё больше жалко вельчан, которые находятся под угрозой тотальной безработицы.

Ведь когда-то эта соломенная башня рухнет под тяжестью долгов и нарушений. По-другому просто не бывает…

Леонид Черток