Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Шторм влетел Северодвинску "в копеечку"

Глава Северодвинска Игорь Скубенко поручил выделить более шести миллионов рублей из резервного фонда администрации города на устранение последствий шторма, пришедшего в регион 22 августа.

На аппаратном совещании глава города заслушал доклады руководителей отраслей по ущербу, нанесённому зданиям и инфраструктуре штормовым ветром.
- Поручаю финансовому управлению выделить комитету ЖКХ, транспорта и связи на работы по устранению последствий шторма порядка четырёх миллионов рублей, управлению культуры и туризма - 1 миллион рублей, а также учреждениям системы образования - полтора миллиона рублей, - дал указание Игорь Скубенко.
Соответствующим подразделения администрации нужно подготовить нормативные документы - сметы, акты и обращения на имя главы.
- Как только к нам поступят эти документы, мы издадим соответствующее распоряжение и сможем перечислить средства на счета комитета и управлений, - доложил начальник финансового управления Александр Дураков.
Ожидается, что средства из резервного фонда главы Северодвинска на восстановление повреждений поступят уже в конце августа - начале сентября.

29 август 07:46 | : Экономика / Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2018 (235)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)


Деньги


все материалы
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20