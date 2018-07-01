Шторм влетел Северодвинску "в копеечку"

Глава Северодвинска Игорь Скубенко поручил выделить более шести миллионов рублей из резервного фонда администрации города на устранение последствий шторма, пришедшего в регион 22 августа.

На аппаратном совещании глава города заслушал доклады руководителей отраслей по ущербу, нанесённому зданиям и инфраструктуре штормовым ветром.

- Поручаю финансовому управлению выделить комитету ЖКХ, транспорта и связи на работы по устранению последствий шторма порядка четырёх миллионов рублей, управлению культуры и туризма - 1 миллион рублей, а также учреждениям системы образования - полтора миллиона рублей, - дал указание Игорь Скубенко.

Соответствующим подразделения администрации нужно подготовить нормативные документы - сметы, акты и обращения на имя главы.

- Как только к нам поступят эти документы, мы издадим соответствующее распоряжение и сможем перечислить средства на счета комитета и управлений, - доложил начальник финансового управления Александр Дураков.

Ожидается, что средства из резервного фонда главы Северодвинска на восстановление повреждений поступят уже в конце августа - начале сентября.