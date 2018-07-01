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Коряжма восстала против мусорных полигонов на юге Архангельской области (ВИДЕО)

Инициативная группа коряжемцев, в которую, как мы сообщали ранее, входит бывший мэр города, он же бывший депутат Госдумы Валерий Мальчихин, анонсировала митинг против размещения полигона ТБО на станции Шиес Ленского района,

Он состоится в ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА, в сквере на ул. Набережной, возле дома № 7. Начало в 18.00.

Напомним, что непосредственно в Урдоме уже прошел митинг.

В массовой акции протеста приняли участие свыше 2 тысяч человек - объединившись, жители из разных городов и соседствующих регионов сказали категорическое «НЕТ!» появлению в Ленском районе и вообще на Русском Севере мусорных свалок. Активное участие в акции протеста приняли и коряжемцы.

(по материалам tk-online)

28 август 12:31 | : Экономика / Скандалы

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