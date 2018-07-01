Коряжма боевая. Валерий Мальчихин против мусорного полигона на ст. Шиес

Участник инициативной группы против размещения полигона бытовых отходов на станции Шиес Николай Полутов, делегированный профсоюзным комитетом КЦБК, подал в администрацию Коряжмы заявку на проведение 30 августа митинга протеста против размещения отходов из Москвы в Ленском районе.

В инициативную группу вошли экс-мэр и экс-депутат Государственной Думы Валерий Мальчихин, член общественного совета при главе города Вениамин Уваров, депутат городской Думы, председатель фонда "Милосердие" Ольга Драганчук, депутат городской Думы, врач Лидия Коржева и другие.

(по материалам tk-online)