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В царстве Карпунова. Сколько стоит поболеть в Архангельской области?

Очень неутешительные цифры узнал корреспондент ИА «Эхо севера» (Ассоциация «Вольное дело»), нелегально проникнув на заседание коллегии Минздрава Архангельской области:

В среднем, число таких пациентов снизилось на 15% с 2013 года. Если 5 лет назад 9703 человека прошли стационарное лечение, то в первом квартале 2018 их стало 8221. Возможно, это выглядит, как положительная тенденция, но процент оттока людей из региона примерно равен 15%, поэтому тенденция сомнительная.

Далее следует количество коек на единицу населения:

При населении области в 1 111 031 человек, койками обеспечено 93,5% граждан. В этом плане Архангельская область третья по всему Северо-Западному региону.

Для примера, в Вологодской области этот процент составляет 78%, в Псковской — 85, а «лидер» этого списка — Ленинградская область -66%.

Средняя занятость одной больничной кровати в Поморье составляет 330 дней в году, а на содержание КАЖДОЙ тратится по 1,2 миллиона рублей в год.

Всего, их, кстати, 533. На них государство тратит порядка 640 миллионов рублей ежегодно.

Еще раз: каждое койко-место обходится бюджету в 1,2 миллиона каждый год. Читатель может вспомнить свои больничные деньки и сопоставить сумму с уровнем комфорта.

Ну и в финале самые загруженные больницы в области — это Шенкурская ЦРБ, Котласская ПНД и АОКБ в городе Архангельске.

Меньше всего пациентов в больнице № 7, что в Соломбальском районе Архангельска, Плесецкой ЦРБ и в родильном доме им. Самойлова.

P.S. По данным из официальных источников, доход министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова за 2017 год составил 2 млн. 674 521 руб. 30 коп.  

23 май 14:30 | : Экономика

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