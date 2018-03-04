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Рейд ОНФ по дорогам Архангельска

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области провели рейд по гарантийным дорогам областного центра в рамках реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Общественники проанализировали состояние ряда дорог (всего их 93), отремонтированных в 2014-2017 гг., гарантийные обязательства которых составляют три и четыре года. Больше половины из них были отмечены жителями региона на интерактивной карте проекта Народного фронта.

В ходе рейда активисты ОНФ проверили состояние дороги на улице Шабалина от улицы Воскресенской до улицы Розы Люксембург, в 2014 г. здесь проводился текущий ремонт, гарантийный срок еще не истек. Однако дорога уже имеет значительные дефекты и повреждения. Также, как на всем протяжении дороги на Набережной, от улицы Иоанна Кронштадтского до улицы Розы Люксембург видны трещины и ямы. Другие проблемные участки общественники выявили на проспекте Советских Космонавтов, от улицы Воскресенской до улицы Гагарина и на улице Павла Усова, от улицы Ильинской до проспекта Московского. На этих автодорогах автомобилисты проезжают ямы глубиной в 10 см, часть ям засыпана наполовину щебнем. Эти две дороги были отремонтированы в 2015-2017 гг.

Архангельские активисты ОНФ осмотрели и Северодвинский мост, дорожное покрытие которого и подъездные пути асфальтировали два года назад. По оценкам экспертов ОНФ, в настоящее время состояние важнейшего для всей области объекта вызывает нарекания – есть трещины, выщербление асфальта, колейность. По итогам рейда в региональном отделении ОНФ состоялось совещание с представителями департамента транспорта администрации города и подрядных организаций.

«По результатам рейда мы пришли к выводу, что большинство дорог областного центра не выдерживает гарантийных обязательств. Есть городские трассы, которые были отремонтированы в 2017 г., но уже снова нуждаются в небольшом ремонте. Это свидетельствует о том, что подрядчики должны больше уделять внимания качеству ремонта, – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области Алексей Нестеренко. – Теперь подрядным организациям придется до конца июня устранить дефекты за свой счет, без привлечения новых бюджетных средств, а чиновникам жестче проводить в отношении недобросовестных подрядчиков претензионную работу. В этом году в формировании дорожной политики региона снова будут участвовать неравнодушные граждане. Благодаря их активности на сетевой ресурс «Карта убитых дорог» в Архангельской области к настоящему времени нанесен 241 участок, 44 дороги граждане отметили уже в этом году. Ссылки на интерактивную карту теперь размещены и на сайтах органов власти».

17 апрель 16:18 | : Экономика

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