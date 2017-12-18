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Комплексы - это еще и низкие цены. Сюрпризы от "Аквилон Инвест"

В апреле холдинг «Аквилон Инвест» предлагает квартиры в новых жилых комплексах по более доступным ценам.
 
Так разница в стоимости квартир в ЖК « Green Park » в Архангельске и ЖК « NORDOCA » в Северодвинске составляет 40 тыс. рублей. Все подробности можно узнать в офисах компании в Архангельске и Северодвинске и по телефону 65-00-08.
 
Также в апреле при покупке квартир в жилых комплексах «Триумф 2», «Попова, 34» в Архангельске действует акция «Чистовая отделка в подарок!» Кроме того при покупке первой из четырех квартир в ЖК «Омега Хаус» (№91, 99, 209, 210) чистовая отделка делается в подарок, а для остальных трех она выполняется за 2,5 тыс. рублей за кв. м.
 
Помимо этого скидка в 100 тыс. руб. предоставляется при приобретении машино-места в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь), «Зеленый квартал» (1-я очередь), «Триумф-2», в ЖК «Омега Хаус» такую скидку получат покупатели евро 4-х комнатных квартир. А при покупке места в паркингах «Юпитер», «Олимп», а также в ЖК «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» действует скидка в 30%.
 
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Разрабатывается планировка среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.

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02 апрель 11:03 | : Экономика

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