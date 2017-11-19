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Прикрыли лавочку. "Архэнергосбыт" вчистую проиграл МРСК "Северо-Запад"

ПАО «Архэнергосбыт» официально уведомляет потребителей электрической энергии о прекращении исполнения Обществом функций гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Архангельской области с 01 января 2018 года

На основании приказа Министерства энергетики РФ от 22.12.2017 № 1202 статус гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Архангельской области с 01.01.2018 присвоен ПАО «МРСК «Северо-Запада».

На основании вышеизложенного ПАО «Архэнергосбыт» отзывает и просит не принимать к учёту ранее направленный счёт от 01.01.2018 на объём электрической энергии, подлежащий оплате в январе 2018 года.

Окончательный платёж по фактическим счетам за декабрь 2017 года подлежит перечислению в адрес ПАО «Архэнергосбыт» по реквизитам, указанным в расчётно-платёжных документах ПАО«Архэнергосбыт».

Информация о расчётах за электроэнергию с 01.01.2018 будет направлена со стороны нового гарантирующего поставщика – ПАО «МРСК «Северо-Запада» - в сроки, установленные законодательством.

P.S. По сведениям участника Ассоциации «Вольное дело» сайта Архсвобода данные события являются свидетельством победы МРСК в схватке энергетиков, в которой также принимала некое участие (через «Россети») Марина Сечина, экс-жена грозного и всесильного Игоря Сечина, начальника госкорпорации «Роснефть».

 

25 декабрь 13:03 | : Экономика / Скандалы

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