Ольга ОСИЦЫНА о сессии Архангельского областного Собрания: Дети в бюджете должны быть в приоритете

Завершающая год сессия Архангельского областного Собрания – это всегда последняя корректировка регионального бюджета наступающего года. Туда ли пойдут деньги… об этом говорит лидер фракции ЛДПР Ольга Осицына

114,5 млрд рублей из федерального бюджета на выплаты за рождение первого ребенка и 500 млрд рублей на выполнение демографических программ в трехлетнем бюджете, начиная с 1 января 2018 года, - своевременное и социально значимое решение Президента России Владимира Владимировича Путина.

«Как многодетная мать и депутат регионального парламента, заместитель председателя бюджетного комитета не могу не отметить всю серьезность такого решения. Разработанный пакет мер, направленных на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране это очень серьезный финансовый и политический шаг. Законодательная инициатива по установлению права на получение ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка до того, как ему исполнится 1,5 годы, принята сегодня в первом чтении.

"Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка приобретут граждане Российской Федерации… в случае если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превысит 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации", — об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Реализация этого закона после его принятия также зависит от подзаконных актов, которые должна принять исполнительная власть на территории нашей области. В частности, право на получение выплаты будет зависеть от величины прожиточного минимума, установление которого отнесено к компетенции Правительства Архангельской области. Размер ежемесячной выплаты предлагается приравнять к размеру прожиточного минимума для детей, который установлен в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года. В нашей области на 2 квартал 2017 года размер прожиточного минимума для детей составил 11734 рублей.

Наверное, это сумма не такая большая, как хотелось бы… но что есть».