Из санитарок в уборщицы. Новая жесть в архангельском здравоохранении

Из группы «Жесть по-Архангельски» социальная сеть «ВКонтакте» (с исправленной орфографией и пунктуацией):

Что за беспредел творится в Первой городской поликлинике Архангельска? Гл. врач Фомина А.С переводит санитарок в уборщиков производственных помещений с меньшим окладом в половину (меньше прожиточного минимума), но при этом работа остается вся та же с биоматериалом, объясняя это тем, что должность санитарки выводится из штатного расписания (подразделения).

Требуется обучение работников, но главрач обучать персонал отказывается, Объясняя - данный сертификат не подходит для должности санитарки в Первой городской поликлинике.

Подобная же ситуация происходит и в других медучреждениях, но там младший медперсонала (санитарок) обучают, а не переводят в приказном порядке в уборщиков производственных помещений.

А разве может простой уборщик работать с биоматериалами? Разве это по закону уменьшить оклад в половину того что есть на данный момент?????????

Напомним, аналогичные жалобы поступали от младшего медицинского персонала Окружной больницы Нарьян-Мара.

P.S. Реакция интернет-сообщества:

- Модернизация здравоохранения по-Медведьевски... Дальше - больше!!! Походу Сирия и Крым съели весь бюджет на медицину...

- Ситуация такова-не нравится-увольняйся. В областной через пару месяцев такой же беспредел начнётся (не официально санитаров уже оповестили). Тех, кто не подпишет уведомление, найдут предлог и выживут. Такая ситуация уже была (сестёр-хозяек переводили в кастелянши). Поначалу возмутились все, а до рассмотрения жалобы в суде на больницу дошли двое (одна из них теперь кондуктором работает). Очень справедливая девчонка… тоже удивлялась, как это - работа та же остаётся, а ты уже не медработник и зарплата меньше. Это происходит по всей России! По указанию наших "правителей" зарплата медработникам должна повыситься. Так и будет, но для врачей и медсестёр… а санитары станут уборщиками. Нет должности - нет проблем) и платить меньше будут, и отпуск урежут..