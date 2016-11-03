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Вот это да! Депутат Госдумы из списка Forbes Андрей Палкин пытается объявить себя банкротом

В распоряжении редакции ИА RUSNORD есть определение Арбитражного суда Архангельской области, оставляющее без движения заявление гр. Палкина Андрея Васильевича о признании его несостоятельным (банкротом).

Судя по указанным в документе дате рождения и адресу постоянного места жительства, речь идет о действующем депутате Государственной Думы (фракция «Единя Россия») Палкине А.В.

В объяснении отказа в признании банкротства указывается нарушение процедур – должник обязан направить копии заявления должника конкурсным кредиторам, в числе которых указывается ПАО «МРСК Северо-Запад».

В итоге заявителю (Палкину) предложено до 6 марта 2017 года устранить указанные недочеты, после чего дело о банкротстве получит движение.

Напомним, что депутат Палкин за недолгое время пребывания в Госдуме успел прославиться:

- как самый состоятельный депутат VII созыва;

- как самый упертый неплатильщик налогов (более 100 млн. руб).

Комментарий московского политолога Игоря Маркова:

- С одной стороны, ситуация анекдотичная – пытается объявить себя банкротом предприниматель, входящий в список Forbes. Даже если представить, что за четыре месяца работы в российском парламенте бывший строительный магнат растерял все свои накопления, от нищеты его спасет совсем не маленькая зарплата депутата. С другой стороны, ситуация симптоматичная - недаром народная мудрость гласит, что богатыми становятся не жадные, а хозяйственные. В любом случае, эта история с банкротством дурно пахнет и не принесёт славы ни конкретному депутату, ни региону, который он представляет.

 

 

08 февраль 09:52 | : Экономика / Скандалы

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