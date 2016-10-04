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Сколько должен Андрей Палкин? И увидят ли избиратели обещанные им дома?

Долг по налогам депутата Госдумы от Архангельской области (фракция «Единая Россия») Андрея Палкина на сегодняшний день превышает 100 млн. рублей.

Такую информацию издание «Бизнес-класс Архангельск» получило от УФНС РФ по Архангельской области.

Сам народный избранник объясняет это тем, что поздно принял решение баллотироваться в российский парламент, времени на решение проблем финансового и имущественного характера оставалось крайне мало.

Палкин утверждает, что, избравшись в Госдуму, он был вынужден прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и срочно распродать имущество, ведь заниматься бизнесом российскому парламентарию запрещено законом.

Наблюдатели недоумевают, чего тогда стоили слова Андрея Васильевича, обещавшего во время предвыборной компании архангельским избирателям построить и им дома в муниципальную аренду, как это он сделал в Котласе. «Изберите меня, и вам построю», - эти обещания прозвучали во время праймериз не единожды.

Добавим, что информацию о долге депутата Палкина по налогам редакция разместила 7 января с ссылкой на федеральный интернет-портал. Тогда у фигуранта нашлось немало защитников в социальных сетях, объясняющих, что журналисты просто не разобрались в налоговой и правовой казуистике…   

12 январь 13:37 | : Экономика / Скандалы

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