Пять новых домов в Северодвинске сдадут к сентябрю

Выполнение финального, четвёртого, этапа программы переселения граждан из аварийного жилфонда в Северодвинске находится под постоянным контролем мэра Михаила Гмырина. Сегодня глава города посетил один из объектов.
На пересечении улиц Ломоносова и Железнодорожной растёт пятиэтажный кирпичный дом. Его строит ООО «Строй Центр». Здесь будет 98 квартир общей площадью 5 тыс. м²:
- Сегодня на объекте порядка 50 человек, средняя численность - 65 человек, - сообщает заместитель директора фирмы-подрядчика Иван Матвиенко.
Уже завершена кладка второго этажа. Этот дом будет отличаться от предыдущих, возведённых фирмой по программе переселения. Проектом предусмотрен монолитный участок - железобетонный «пояс» по всему периметру здания и несущим стенам после второго и четвёртого этажей.
- Кладку планируем завершить в апреле. Сразу же приступим к кровле. Параллельно будем вести фасадные работы. У нас здесь предусмотрена система навесного фасада: керамогранит, как и на предыдущих домах, - рассказывает Иван Матвиенко.
Отметим, что монтаж внутридомовых инженерных сетей идёт параллельно. С сегодняшнего дня в первом подъезде строители уже начали устанавливать перегородки внутри будущих квартир.
- Вижу, что особых проблем нет. С людьми тоже всё нормально, по материалам вопросы закрыты. Главное, сдать дом к сентябрю и вовремя завершить программу переселения, - подвёл итог рабочей поездки Михаил Гмырин.
Начальник управления строительства и архитектуры администрации Антон Кириллов пояснил, что всего для выполнения четвёртого этапа программы переселения в Северодвинске возводится пять домов с общей площадью квартир 20,5 тысяч м². Кроме этого «Строй Центр» возводит четырёхэтажный дом на пересечении улиц Профсоюзной и Индустриальной (36 квартир общей площадью более 2 тыс. м²). По соседству на ул. Лесной ООО «Белый дом» строит четырёхэтажный дом (28 квартир, площадь - 2,5 тыс. м²). И ещё две пятиэтажки у «Строй Центра»: на пересечении пр. Победы и Труда (109 квартир с общей площадью 5, 5 тыс. м²) и на пр. Морском (83 квартиры, площадь - 5, 5 тыс. м²).
(по материалам сайта северодвинской мэрии)