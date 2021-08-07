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Мэр Котласа Светлана Дейнеко оказалась в... колонии

С рабочим визитом.

Руководство исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) провело деловую встречу с главой городского округа «Котлас» Светланой Дейнеко, назначенной на должность в этом году.

Вместе с градоначальником в ИК-4 приехали ее заместитель Эдуард Авилкин и директор городской «Службы благоустройства» Эдуард Степин. Начальник учреждения Андрей Неклюдов и его заместители провели для гостей экскурсию по производственным объектам подразделения. Гости побывали в швейном цехе, на деревообрабатывающем участке и в пекарне, где познакомились с организацией рабочего процесса.

Также главе города была доведена информация о положительном взаимодействии учреждения с муниципальными органами власти и различными структурами города на протяжении многих лет. В результате встречи с целью увеличения количества осужденных, привлеченных к труду, достигнута договоренность о заключении муниципального контракта на поставку спецодежды для «Службы благоустройства», а также со стороны администрации будет проработан вопрос о взаимодействии ИК-4 с «Горводоканалом».

Напомним, предшественник Дейнеко на посту главы Котласа Андрей Бральнин тоже имеет все шансы познакомиться с жизнью исправительных учреждений… только совсем в другом качестве.

11 ноябрь 10:55 | : Будни

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