Проклятый ковид поразил еще 219 жителей Поморья

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
76 архангелогородцев;
22 северодвинца (шесть из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
12 жителей Вельского района;
по 11 новых случаев выявлено в г. Коряжме, Каргопольском и Устьянском районах;
по 10 – в Приморском и Холмогорском районах;
по 8 – в городах Новодвинске и Котласе;
по 7 – в Вилегодском, Коношском, Няндомском и Онежском районах;
5 – в г. Мирном;
по 2 – в Котласском и Плесецком районах;
по 1 – в Ленском, Мезенском и Шенкурском районах.
Выздоровели 172 человека.