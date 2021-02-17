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Проклятый ковид поразил еще 219 жителей Поморья

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

76 архангелогородцев;

22 северодвинца (шесть из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

12 жителей Вельского района;

по 11 новых случаев выявлено в г. Коряжме, Каргопольском и Устьянском районах;

по 10 – в Приморском и Холмогорском районах;

по 8 – в городах Новодвинске и Котласе;

по 7 – в Вилегодском, Коношском, Няндомском и Онежском районах;

5 – в г. Мирном;

по 2 – в Котласском и Плесецком районах;

по 1 – в Ленском, Мезенском и Шенкурском районах.

Выздоровели 172 человека.

01 июль 18:29 | : Будни

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