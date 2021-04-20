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Морев благодарит архангелогородцев за активную жизненную позицию

Каждый десятый житель столицы Поморья выразил свое мнение на сайте 29.gorodsreda.ru и в мобильных пунктах голосования.

 - Более 30 тысячи архангелогородцев сделали свой выбор в пользу той или иной территории благоустройства. Это высокий уровень активности. Значит, решение направлять средства и силы на обустройство парков, скверов, аллей – верное. Я благодарю каждого, кто стал участником голосования, проявил заинтересованность. Ваше мнение станет для нас руководством к действию: территории-лидеры будут благоустроены в следующем году в первую очередь. Спасибо за неравнодушие к развитию города! – обратился глава Архангельска Дмитрий Морев.

Узнать результаты народного голосования можно будет после завершения подсчета и проверки голосов на сайте 29.gorodsreda.ru/voting/

 

 

31 май 13:07 | : Будни

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