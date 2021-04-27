Они не слышат друг друга. Что мешает развитию заповедной зоны Поморья

Специалисты Представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Архангельской области готовятся к новому полевому сезону. Этим летом планируется провести комплексное экологическое обследование сразу нескольких проектируемых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в разных районах области.
В настоящее время WWF ведет работу по подготовке материалов обоснования создания и расширения нескольких заказников. Это участки первозданных лесов, которые имеют высокую экологическую ценность, являются подтвержденными местами обитания многих редких видов растений и животных. В частности, этим летом специалисты намерены изучить малонарушенные леса в Пинежском районе, на границе с республикой Коми, где планируется расширение границ Пучкомского заказника для защиты ядра Карпогорской малонарушенной лесной территории. Кроме того, в планах - обследование наиболее значимых с природоохранной точки зрения участков леса в Лешуконском районе, подготовка материалов научного обоснования ценности территории, где в соответствии с предыдущей версией Схемы террпланирования региона, планировалось создание Тиманского закзаника - территории с уникальными природными ландшафтами, важной для сохранения Европейской популяции дикого северного оленя и семужье-нерестовых рек. Комплексные обследования ценных участков дикой природы эксперты проведут также в Онежском и Верхнетоемском районах.
Территории, на которых WWF проводит полевые работы, важны для создания экологического каркаса всего региона, являются его ключевыми элементами (ядрами), и ранее, на основании научно-обоснованных материалов экспертов, были отражены в официальных документах регионального планирования. По ним уже достигнуты и официально закреплены принципиальные договоренности с лесозаготовительными компаниями (Segezha Group, УЛК, Титан) о сохранении наиболее ценных участков лесов в их аренде с последующим созданием особо охраняемых природных территорий - заказников. Эксперты также единодушны в своих оценках – данные территории являются уникальными и требуют строгих мер охраны. WWF, лесопользователи и ученые готовы представлять совместную позицию перед Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, возможность ее обсуждения была анонсирована Правительством региона при создании группы по проблемным вопросам развития региональных ООПТ, однако так до сих пор и не реализована.
«Крайне важно, чтобы планы по развитию заповедной сети были обсуждены и согласованы со всеми заинтересованными сторонами - органами власти, природоохранными организациями, лесопользователями, учеными, и отражены в документах территориального планирования – Концепции развития ООПТ, Схеме террпланирования региона. Это позволит планомерно вести работу по созданию или расширению ООПТ и избежать потенциальных конфликтов при проведении работ. Именно для такого профессионального обсуждения и принятия решений, касающихся региональных ООПТ, в декабре прошлого года распоряжением губернатора при правительстве Архангельской области была создана специальная рабочая группа, - отметил руководитель Представительства WWF России в Архангельской области Николай Ларионов. - Однако за прошедшие с момента создания пять месяцев группа ни разу не собиралась, а важные для эффективного функционирования заповедной системы решения продолжают приниматься в закрытом режиме без учета мнения научных и природоохранных организаций».
Свою обеспокоенность отсутствием диалога по развитию сети ООПТ и просьбу как можно скорее организовать заседание рабочей группы WWF России изложил в письме губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому от 27.04.2021.
В ответном письме за подписью министра природных ресурсов и ЛПК Игоря Мураева говорится о том, что заседание планируется провести в ближайшее время, однако конкретная дата не называется. Так же в письме поясняется, что в течение пяти месяцев 2021 года велась работа по дополнению состава рабочей группы: в нее включены министр и замминистра – начальник управления природных ресурсов и экологии министерства. WWF считает, что затягивание процесса и срыв плана рабочей группы, который сформирован в самом начале года, но до сих пор так и не начал выполняться, угрожает возникновением конфликтных ситуаций и утратой природных ценностей региона.
Напомним, что создания рабочей группы по вопросам ООПТ WWF добивается с июня 2020 года, когда правительство региона исключило из документов регионального планирования ряд проектируемых заказников без обсуждения и учета мнения профессионального сообщества. В результате был создан специальный совещательный орган, как площадка для дальнейшего диалога, повышения открытости принимаемых решений и учета мнения экспертного сообществ. Но пока рабочая группа существует лишь на бумаге, план ее работы на 2021 год не выполняется, а за закрытыми дверями правительства принимаются решения, ведущие к ослаблению защитного режима ООПТ и повышению уязвимости ценных природных комплексов.