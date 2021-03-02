Путин: Потерпите до конца лета

Владимир Путин дал свой прогноз по поводу снятий всех ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
По его мнению, счастливое время наступит в конце лета текущего года. Но только при условии серьезного отношения к вакцинации, когда «будет создан популяционный иммунитет».
Глава государства:
- Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если пойдёт такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя.
При этом, по его мнению, российские вакцины от COVID-19 самые лучшие: эффективные, надёжные и безопасные. Не зря же он прививался одной из них.
Что ж, «потерпеть» нам не привыкать. Лишь бы толк был.