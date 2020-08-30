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Молитва на месте карательного советского лагеря под Архангельском

Настоятель архангельского подворья Антониево-Сийского монастыря иеромонах Даниил (Плотников) совершил Литургию в местности, называемой Семиозерьем, примерно в 40 километрах от Архангельска.

Там была карательная зона ГУЛАГа, куда ссылали соловецких монахов и других людей, объявленных советской властью врагами народа. Колония размещалась на красивейшем месте среди множества озер. Семиозерлаг как карательная колония просуществовал до Великой Отечественной войны. После его реформировали в колонию-поселение, которую закрыли в 1976 году.

Богослужение прошло в скиту преподобномучеников Вениамина и Никифора, которые были заживо сожжены в 1928 году.

«Молились в стесненных условиях лесного домика, — написал отец Даниил на странице в соцсети. — Прихожане наши — все в годину лютых гонений за веру Христову пострадавшие в карательном лагере в Семиозерье. "Соловки-2" с нами. Здесь обретали нетленную Небесную славу отцы наши, и даже сестры. На шестом километре от реки Куропалды по пути в Семиозерье в болотах стояло женское поселение. Матушки святые, молите Бога о нас грешных».

 

09 февраль 09:09 | : Будни / Верую

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