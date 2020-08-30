Осужденные архангельской колонии на Лесной речке развлекаются перетягиванием покрышек

В исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) прошли соревнования среди осужденных по перетягиванию покрышки.
Спортивное мероприятие провели с целью организации свободного времени отбывающих наказание, физического и нравственного воспитания, приобщения к здоровому образу жизни. Принять участие в перетягивании покрышки смогли представители всех отрядов учреждения.
Смысл соревнования заключался в том, чтобы перетянуть соперника с помощью покрышки весом восемь килограммов за линию на определенное расстояние. Борьба проходила в жаркой атмосфере, спортивный азарт захватывал и игроков, и зрителей. В итоге победителем стал осужденный Игорь П., второе место занял осужденный Евгений С., третье – осужденный Ростислав А..