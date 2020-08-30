Хроники коронавируса в Поморье: Как будем жить в феврале

На вчерашнем заседании регионального оперштаб (председательствовал Александр Цыбульский) были приняты следующие решения.
Что касается ограничений:
Кроме того, продлеваются периоды больничных для лиц в возрасте 65+: дополнительно два периода по 14 календарных дней – с 8 февраля по 21 февраля 2021 года включительно; с 22 февраля по 7 марта 2021 года включительно.
Касаемо послаблений (вводятся с 2 февраля) – снят запрет на допуск несовершеннолетних без сопровождения родителей в торговые и торгово-развлекательные центры.
Александр Цыбульский: Считаю, что эту меру можно сегодня отменить, высокого риска нет, тем более что учебные заведения в регионе работают в штатном режиме. И, если положительная динамика сохранится, и вакцинация в регионе будет идти ритмично, можно будет говорить о смягчении и других ограничительных мер.
Кроме того, возобновляется работа детских центров и тематических парков при соблюдении следующих мер безопасности:
Однако данный пункт не касается работы детских комнат при торговых центрах и общепите.