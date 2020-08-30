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Хроники коронавируса в Поморье: Как будем жить в феврале

На вчерашнем заседании регионального оперштаб (председательствовал Александр Цыбульский) были приняты следующие решения.

Что касается ограничений:

  • - предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга клиентов (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2: 90) в части организации мероприятий, проводимых в помещениях, билеты на которые не предусматривают указания конкретного посадочного места (кресла, столика) посетителя во время проведения мероприятия;
  • - деятельность в области отдыха и развлечений (код по ОКВЭД 2: 93.2), предполагающая непосредственное нахождение потребителей в местах оказания таких услуг, за исключением деятельности тиров, школ танцев;
  • - деятельность по предоставлению услуг для организации процесса курения кальянов.

Кроме того, продлеваются периоды больничных для лиц в возрасте 65+: дополнительно два периода по 14 календарных дней – с 8 февраля по 21 февраля 2021 года включительно; с 22 февраля по 7 марта 2021 года включительно.

Касаемо послаблений (вводятся с 2 февраля) – снят запрет на допуск несовершеннолетних без сопровождения родителей в торговые и торгово-развлекательные центры.

Александр Цыбульский:  Считаю, что эту меру можно сегодня отменить, высокого риска нет, тем более что учебные заведения в регионе работают в штатном режиме. И, если положительная динамика сохранится, и вакцинация в регионе будет идти ритмично, можно будет говорить о смягчении и других ограничительных мер.

Кроме того, возобновляется работа детских центров и тематических парков при соблюдении следующих мер безопасности:

  • - обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических правил;
  • - проведения термометрии;
  • - обработки рук дезинфицирующими средствами;
  • - использования работниками, контактирующими с посетителями, гигиенических масок для защиты органов дыхания и средств индивидуальной защиты рук (перчаток);
  • - обеспечения одновременного количества посетителей не более 50 процентов от общей вместимости объекта.

Однако данный пункт не касается работы детских комнат при торговых центрах и общепите.

 

02 февраль 07:00 | : Будни

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