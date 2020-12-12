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+242. Коронавирус в Поморье стоит на месте

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 143 человека. А всего с начала пандемии вылечились 48037 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 242 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

86 архангелогородцев;

48 северодвинцев (11 из них – сотрудники градообразующих предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

30 жителей Холмогорского района;

22 жителя г. Котласа и Котласского района (13 и 9 случаев соответственно);

13 новых случаев выявлено в Устьянском районе;

11 – в Пинежском;

6 – в Вилегодском;

по 5 – в г. Новодвинске и Вельском районе;

по 4 – в г. Мирном и Коношском районе;

по 2 – в Каргопольском, Мезенском и Красноборском районах;

по 1 – в Ленском и Онежском р-нах.

31 январь 16:24 | : Будни

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