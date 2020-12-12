+242. Коронавирус в Поморье стоит на месте

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 143 человека. А всего с начала пандемии вылечились 48037 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 242 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
86 архангелогородцев;
48 северодвинцев (11 из них – сотрудники градообразующих предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
30 жителей Холмогорского района;
22 жителя г. Котласа и Котласского района (13 и 9 случаев соответственно);
13 новых случаев выявлено в Устьянском районе;
11 – в Пинежском;
6 – в Вилегодском;
по 5 – в г. Новодвинске и Вельском районе;
по 4 – в г. Мирном и Коношском районе;
по 2 – в Каргопольском, Мезенском и Красноборском районах;
по 1 – в Ленском и Онежском р-нах.