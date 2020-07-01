Определен порядок возврата стоимости билетов и выдачи ваучеров авиакомпаниями

В силу статьи 107.2 Воздушного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части вправе установить на соответствующей территории особенности исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную плату в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Как информирует Архангельская транспортная прокуратура, 7 июля 2020 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 06.07.2020 № 991, определяющее особенности исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения, а также порядок и сроки возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, повлекших ограничение международного и (или) внутреннего воздушного сообщения.
Документ касается договоров со сроком исполнения начиная с 1 февраля - по перевозкам с КНР, с 18 марта - по всем внутренним и международным перевозкам. Договоры должны быть заключены до 1 мая 2020 года. Постановление не применяется к перевозкам пассажиров по договору фрахтования воздушного судна (чартерные перевозки).
Перевозчик должен в течение 3 лет с даты отправления отмененного рейса принять от пассажира ранее внесенную сумму в счет оплаты услуг по новой воздушной перевозке, в том числе по другому маршруту. По сути, это ваучер. Его можно использовать и для оплаты дополнительных услуг перевозчика, а также частично.
Если пассажир хочет реализовать ваучер, нужно уведомить перевозчика. Это можно сделать по почте, с помощью сайта перевозчика. У клиента также должна быть возможность обратиться в специальные пункты авиакомпаний. По истечении 20 календарных дней со дня получения уведомления перевозчик примет плату, о чем проинформирует пассажира.
В случае, если ваучером не воспользуются в течение 3 лет с даты отправления отмененного рейса, авиакомпания вернет деньги по заявлению пассажира. На эту сумму начисляются проценты за пользование денежными средствами. Размер процентов за пользование денежными средствами определяется ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды. Проценты за пользование денежными средствами начисляются по день возврата суммы этих средств пассажиру, но не позднее окончания 4-летнего срока с даты отправления рейса, указанного в билете.
Отдельные категории граждан (например, инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ, многодетные семьи) могут подать заявление на возврат провозной платы до истечения 3-летнего срока
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