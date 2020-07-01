Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Субботняя гримаса. Заболевших ковидом в Поморье снова больше выздоровевших

По сводке за субботу, представленную региональным оперштабом, в Поморье после COVID-19 выздоровели 48 человек, а всего с начала пандемии вылечились 6 747 жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области.

В то же время за тот же период региональным референс-центром выявлены 69 новых случаев COVID-19. По состоянию на 26 июля 2020 года проходят лечение от новой коронавирусной инфекции 1 590 человек.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

44 архангелогородца;

по пять новых случаев зарегистрировано в Котласском и Красноборском районах;

по четыре - в Северодвинске (два из которых – на градообразующих предприятиях, которые обслуживаются в ФМБА), Верхнетоемском и Няндомском районах;

два – в Коряжме;

один - в Вилегодском районе.

27 июль 09:22 | : Будни

Главные новости


«Тихий» министр Ерулик перед увольнением решил отдохнуть
«К сентябрю можем остаться без выборов и врио». Деньрожденьческий разговор с кандидатом в губернаторы
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (259)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20