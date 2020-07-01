Субботняя гримаса. Заболевших ковидом в Поморье снова больше выздоровевших

По сводке за субботу, представленную региональным оперштабом, в Поморье после COVID-19 выздоровели 48 человек, а всего с начала пандемии вылечились 6 747 жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области.
В то же время за тот же период региональным референс-центром выявлены 69 новых случаев COVID-19. По состоянию на 26 июля 2020 года проходят лечение от новой коронавирусной инфекции 1 590 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
44 архангелогородца;
по пять новых случаев зарегистрировано в Котласском и Красноборском районах;
по четыре - в Северодвинске (два из которых – на градообразующих предприятиях, которые обслуживаются в ФМБА), Верхнетоемском и Няндомском районах;
два – в Коряжме;
один - в Вилегодском районе.