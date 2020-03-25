Уроки географии: Откуда в Каргополе взялась мечеть?

«В селе Каргополь водрузили полумесяц на мечети».
Такое сообщение появилось на новостной ленте Архангельской области и явно заставило удивиться немалое количество читателей.
Особенно на фоне проекта турецкого президента Эрдогана переоборудовать Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, что вызвало волну возмущения в христианском мире.
Сообщаем, у жителей Поморья поводов для беспокойства нет – имеется в виде Каргополь, находящийся в Алькеевском районе Татарстана.
Просто тупой автоматический агрегатор новостей не видит разницы и не изучал географию.
Но мы-то изучали…
И вообще, Россия терпимая в смысле конфессионального разнообразия страна.