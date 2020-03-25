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Уроки географии: Откуда в Каргополе взялась мечеть?

«В селе Каргополь водрузили полумесяц на мечети».

Такое сообщение появилось на новостной ленте Архангельской области и явно заставило удивиться немалое количество читателей.

Особенно на фоне проекта турецкого президента Эрдогана переоборудовать Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, что вызвало волну возмущения в христианском мире.

Сообщаем, у жителей Поморья поводов для беспокойства нет – имеется в виде Каргополь, находящийся в Алькеевском районе Татарстана.

Просто тупой автоматический агрегатор новостей не видит разницы и не изучал географию.

Но мы-то изучали…

И вообще, Россия терпимая в смысле конфессионального разнообразия страна.

 

12 июль 08:37 | : Будни

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