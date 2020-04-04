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Почти четыре тысячи заболевших COVID-19 в Архангельской области

По данным регионального оперштаба, последние сутки принесли Поморью еще 109 случаев инфицирования вирусом ковид.

Общее число заболевших за все время пандемии достигло цифры 3 912 на 1066 выздоровевших.

Из новых:

- 51 северодвинец, из них 33 – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

- 45 архангелогородцев;

- 5 новых случаев зафиксировано в Коряжме;

- по 4 в Котласском и Приморском районах.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, по состоянию на 15 июня в медицинских учреждениях свободными остаются 252 койки инфекционного профиля. Из 419 аппаратов ИВЛ задействованы 22. Кроме того, больницы в достаточном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Так, в наличии: масок – более 660 тысяч штук (на 12 дней), защитных костюмов – 39,5 тысяч (на 8,5 дней), кожных антисептиков – 11,2 тысячи (на 16 дней). Лекарственными препаратами учреждения обеспечены на срок от 7 дней до 3 месяцев – в зависимости от наименования.

15 июнь 17:03 | : Будни

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