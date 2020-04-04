В Коряжме семья фельдшера скорой заразилась коронавирусом

Ни для кого давно не секрет, что главная группа риска при пандемии COVID-19 – медицинские работники и члены их семей.
Вот конкретный случай с юга Архангельской области.
Коронавирусная инфекция обнаружена у фельдшера Коряжемской городской больницы, которая приезжала на вызов к 84-летней женщины, позже госпитализированной в Котласский ковид-госпиталь. Дело было 6 июня.
Положительный тест выявлен так же у мужа и маленького ребенка медработника. Вся семья помещена в Котласскую инфекционную больницу.
Кто-то еще завидует их прибавкам к зарплате?
(по материалам tk-online)