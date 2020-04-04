+107. Коронавирус все глубже проникает в глубинку Архангельской области

По последним данным регионального оперштаба число заразившихся вирусом ковид в Поморье за последние сутки составило 107 человек. Общее число за все время пандемии 3 803, побороли недуг 1 054 пациента.
Из новых:
39 архангелогородцев;
27 северодвинцев, из них 12 - сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
восемь новодвинцев;
10 новых случаев зафиксировано в Приморском районе,
пять — в Няндомском,
по четыре — в Котласском (включая Котлас) и Пинежском районах,
три — в Плесецком,
по два — в Коряжме, Вельском и Виноградовском районах,
один — в Холмогорском районе.