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+107. Коронавирус все глубже проникает в глубинку Архангельской области

По последним данным регионального оперштаба число заразившихся вирусом ковид в Поморье за последние сутки составило 107 человек. Общее число за все время пандемии 3 803, побороли недуг 1 054 пациента.

Из новых:

39 архангелогородцев;

27 северодвинцев, из них 12 - сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

восемь новодвинцев;

10 новых случаев зафиксировано в Приморском районе,

пять — в Няндомском,

по четыре — в Котласском (включая Котлас) и Пинежском районах,

три — в Плесецком,

по два — в Коряжме, Вельском и Виноградовском районах,

один — в Холмогорском районе.

14 июнь 16:40 | : Будни

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