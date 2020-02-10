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Новый «рекорд». 239 заболевших коронавирусом за одни сутки в Архангельской области

Вчерашний спад заболеваемости в Поморье оказался случайностью…

По данным регионального оперштаба, в прошедшие сутки выявлено 239 новых инфицированных вирусом ковид. Число заболевших за все время пандемии достигло 2 409 человек против 659 выздоровевших.

Среди новых:

108 северодвинцев, из них – 90 сотрудников градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

73 архангелогородцев;

31 житель Новодвинска;

12 жителей Вельского района;

4 жителей Пинежского района;

по 3 новых случаев в Приморском и Коношском районах;

2 в Холмогорском районе;

2 в Устьянском.

Кроме того, в новую статистику включен один завозной случай: коронавирус подтвержден у жителя Вологодской области, находящегося на территории Вельского районе.

Пояснение начальника оперштаба Артема Вахрушева:

- Отчасти серьезный прирост числа заболевших связан с тем, что лаборатория Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в выходные дни находилась на плановой дезинфекции, поэтому исследования по части взятых тестов были завершены уже в рабочие дни.

02 июнь 17:14 | : Будни

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