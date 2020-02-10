Новый «рекорд». 239 заболевших коронавирусом за одни сутки в Архангельской области

Вчерашний спад заболеваемости в Поморье оказался случайностью…
По данным регионального оперштаба, в прошедшие сутки выявлено 239 новых инфицированных вирусом ковид. Число заболевших за все время пандемии достигло 2 409 человек против 659 выздоровевших.
Среди новых:
108 северодвинцев, из них – 90 сотрудников градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
73 архангелогородцев;
31 житель Новодвинска;
12 жителей Вельского района;
4 жителей Пинежского района;
по 3 новых случаев в Приморском и Коношском районах;
2 в Холмогорском районе;
2 в Устьянском.
Кроме того, в новую статистику включен один завозной случай: коронавирус подтвержден у жителя Вологодской области, находящегося на территории Вельского районе.
Пояснение начальника оперштаба Артема Вахрушева:
- Отчасти серьезный прирост числа заболевших связан с тем, что лаборатория Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в выходные дни находилась на плановой дезинфекции, поэтому исследования по части взятых тестов были завершены уже в рабочие дни.