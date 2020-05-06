Северодвинск могут закрыть из-за ситуации с коронавирусом

О том, о чем последнюю неделю так много говорили в социальных сетях, наконец-то заговорили на уровне правительства Архангельской области.
Вчера на выездном оперативном совещании ВрИо губернатора Александр Цыьульский высказался в том плане, что никто не мешает региональным властям «перевести жителей Северодвинска, работающих в Архангельске, особенно в государственных предприятиях, в органах власти, на дистанционный способ работы».
Кроме того, рассматривается вариант на ближайшие две недели ограничить выезд из города его жителям. Напомним, что в советские времена в Северодвинск, имевшего статус «режимного» города, был ограничен как раз въезд, действовал пропускной режим. И из-за секретности, и не в последнюю очередь, из-за снабжения… остальной области на зависть.
Впрочем, полностью отрезать жителей города от общения с внешним миром все равно не получится без объявления карантина, а это уже в компетенции федеральных органов власти.
Напомним, ситуация пандемией в Северодвинске стала резко ухудшаться с начала текущей недели, когда заболеваемость резко подскочила до 169 человек в сутки. Причем 90% инфицированных приходятся на сотрудников оборонных предприятий и членов их семей. Прозвучавшие от чиновников предложения ввести специальные зоны работы и ограничения контактов для занятых непосредственно на производстве, ничего кроме критики и обвинений в некомпетентности в обществе не вызвали.